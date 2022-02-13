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MHP seçimlerin yol haritasını belirliyor

#MHP#Seçim#Yol Haritası
MHP seçimlerin yol haritasını belirliyor

MHP İl Başkanları, 2023 seçim çalışmalarında izlenecek yolu belirlemek için Kızılcahamam’da toplandı. 2 gün sürecek kamp öncesinde Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti.

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MHP Genel Merkezi, geçen hafta düzenlediği Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri toplantısının ardından bu hafta sonu da İl Başkanlarıyla Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir araya geldi.

CHP’YE MERCEK TUTULACAK

İki gün sürecek toplantılar öncesinde Genel Başkan Bahçeli, ilk olarak Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Anıtta Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden MHP Lideri, sonrasında şehit isimlerinin yazılı olduğu alanlara karanfil bıraktı. Gökbörü Otağı’nı da ziyaret eden Bahçeli, bir süre burada partililerle sohbet ettikten sonra toplantının yapıldığı otele hareket etti.

MHP seçimlerin yol haritasını belirliyor



Basına kapalı olarak düzenlenen toplantılarda iç ve dış gündeme dair değerlendirmeler yapıldı. Toplantının ana gündeminin ise 2023 seçim süreçlerine dair çalışmaların olduğu öğrenildi. CHP’nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan 131 ayrı seçim bölgesinde ise özel çalışmalara başlanılacağı ifade edildi.

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#MHP#Seçim#Yol Haritası

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