MHP seçimlerin yol haritasını belirliyor

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MHP Genel Merkezi, geçen hafta düzenlediği Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri toplantısının ardından bu hafta sonu da İl Başkanlarıyla Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir araya geldi.

CHP’YE MERCEK TUTULACAK

İki gün sürecek toplantılar öncesinde Genel Başkan Bahçeli, ilk olarak Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Anıtta Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden MHP Lideri, sonrasında şehit isimlerinin yazılı olduğu alanlara karanfil bıraktı. Gökbörü Otağı’nı da ziyaret eden Bahçeli, bir süre burada partililerle sohbet ettikten sonra toplantının yapıldığı otele hareket etti.