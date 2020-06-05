MHP: Polis elektroşok tabancası kullansın

Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’ün yasa teklifinin gerekçesinde, ateşli silah kullanımına bağlı istenmeyen olayların önlenmesinin amaçlandığı belirtilerek şöyle denildi:

İLERİ ÜLKELER KULLANIYOR

“ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada, İsviçre gibi ülkeler uzun süreden beri söz konusu cihazları kullanan ülkeler arasındadır. Kullanım amaçlarına bakıldığında; yanlışlıkla ateş alan silahla yaralama veya ölümle sonuçlanabilen olayların önüne geçilmesi, polise yönelik herhangi bir fiili saldırıda ateşli silahtan önce uyarıcı ve caydırıcı niteliğinin gözetilmesi gibi önemli nedenlerin olduğu görülmektedir.”

NASIL ÇALIŞIR?

Elektroşok silah teknolojisi vücudun kas-tetikleme mekanizmalarını geçersiz kılmak için geçici bir yüksek gerilim, düşük akım elektrik deşarjı kullanır. Alıcı bir elektrik akımı uygulanırken bir ağrı hissedebilir ve anlık felç olabilir. Vücudun daha hassas bölgelerine elektroşok cihazları uygulanırsa daha da ağrı verici olduğu belirtiliyor. Şok tabancası için maksimum etkili alanlar göğüs kafesinin altı, omuzun üstü, kalçanın üstüdür. Yüksek gerilimler kullanılır, ancak çoğu cihazda öldürücü olmayan akım kullanıldığı için ölüm genellikle oluşmaz. Ortaya çıkan “şok” kas spazmları olarak görünen kontrolsüz kas seğirmeleridir.