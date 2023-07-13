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MHP pehlivanlara şeref aylığı istedi

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#Pehlivan#Şeref Aylığı#MHP
MHP pehlivanlara şeref aylığı istedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 07:00

MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Geleneksel Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri ve pehlivanların yaşadıkları sorunları TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getirdi. 

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Durgun, yaptığı gündem dışı konuşmada şunları kaydetti:

“Kırkpınar Güreşleri’nin Süleyman Paşa komutasındaki akıncıların Rumeli’ye geçtikten sonra Ahırköy’de dinlenmek için bulundukları çeşme başında 40 yiğidin güreşe tutuşup orada şehadet şerbeti içmeleriyle başladığı bilinir. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri’nde yer alan ve Türk spor tarihi için bu denli öneme sahip olan ata sporumuzu icra eden güreşçilerimizin birtakım sorunları da bulunmaktadır. Bunların en başındaki, 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun’la alakalıdır. Ağası, ustası, çırağı, peşrevi, cazgırı ve davul zurnasıyla 662 yıllık bu kadim kültürü yaşatan tüm yetkililere, pehlivanlara ve tüm katılımcılara teşekkür ediyor, vereceğimiz kanun teklifine şimdiden desteklerinizi bekliyoruz.”

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#Pehlivan#Şeref Aylığı#MHP

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