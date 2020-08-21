MHP Ordu İl Başkanı ve 8 ilçe başkanı görevden alındı
MHP’den ihraç edilen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt’a en yakın isimlerden olan MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz’ın ardından sekiz ilçe başkanı da görevden alındı.
MHP Genel Merkezi’nin, Enginyurt’un Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin Meclis makamındaki fotoğrafını kaldırıp Twitter hesabından yayınlamasına tepki gösterdiği öğrenildi.
Parti yönetimi bu gelişmelerin ardından Enginyurt’a yakın olduğu bilinen Ünye, Ulubey, Çaybaşı, Mesudiye, Altınordu, Akkuş, Aybastı ve Çamaş’ın sekiz ilçe başkanını görevden aldı. İlçe başkanlarının görevden alındığına dair resmi yazılar Ordu Valiliği’ne iletildi.
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