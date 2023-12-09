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MHP Milletvekili Saffet Sancaklı partisinden istifa etti

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#Saffet Sancaklı#MHP#İstifa
MHP Milletvekili Saffet Sancaklı partisinden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2023 21:24

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinden istifa ettiğini açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir" açıklamasında bulunmuştu.

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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, kendisine gelen istifa çağrısı üzerine partisinden istifa etti. Sancaklı istifasını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Sancaklı, “Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

Gözden KaçmasınMHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın istifası istenmiştirMHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın istifası istenmiştirHaberi görüntüle

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullanmıştı.

 

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#Saffet Sancaklı#MHP#İstifa

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