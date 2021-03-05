MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMHP Milletvekili Ahmet Erbaş'ın habersizce yaptığı paylaşım yürek burktu
GeriGündem MHP Milletvekili Ahmet Erbaş'ın habersizce yaptığı paylaşım yürek burktu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 05.03.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

MHP Milletvekili Ahmet Erbaş'ın habersizce yaptığı paylaşım yürek burktu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MHP Milletvekili Ahmet Erbaş'ın habersizce yaptığı paylaşım yürek burktu

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın 11 şehidimizin olduğu Bitlis'te düşen askeri helikopter ile ilgili yaptığı paylaşım yürekleri burktu. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş paylaşımı yaptığı sırada 11 şehidimizin arasında amcasının oğlu 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğundan habersiz olduğu öğrenildi.

Türkiye Bitlis'ten gelen acı haberle sarsıldı. Bugün Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit oldu, 2'si yaralandı.

MHP Milletvekili Ahmet Erbaşın habersizce yaptığı paylaşım yürek burktu

Yüreğimize ateş düştü Bitlis Tatvanda helikopter faciası: Biri korgeneral, 11 şehit
Yüreğimize ateş düştü! Bitlis Tatvan'da helikopter faciası: Biri korgeneral, 11 şehit

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ DA ŞEHİT DÜŞTÜ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, şehitlerden birinin MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın amcasının oğlu Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi.

Ahmet Erbaş'ın ise amcasının oğlunun şehit olduğunu bilmeden Twitter hesabından taziye mesajı yayınladığı görüldü.

Erbaş, mesajında "Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Korgeneral Osman Erbaşın o sözleri hiç unutulmadı FETÖcü hain için vur emri çıkarmıştı
Korgeneral Osman Erbaş'ın o sözleri hiç unutulmadı FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

MHP Milletvekili Ahmet Erbaşın habersizce yaptığı paylaşım yürek burktu
ACI HABERİ SONRADAN ÖĞRENDİ

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş 11 şehidin arasında amcasının oğlu 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş'ın olduğunu sonradan öğrendi.

Bitlis şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Bitlis şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Korgeneral Erbaşın oğluna taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Korgeneral Erbaş'ın oğluna taziyelerini iletti
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi