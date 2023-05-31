MHP: Mekânın sahibi geldi

Haberin Devamı

MHP Genel Merkezi, 28’inci Yasama Dönemi Milletvekilliği ve 13’üncü Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarına ilişkin yedi tespitte bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim sonuçlarına ilişkin partisinin şu yedi tespitini aktardı:



1- Kaos, karmaşa ve istikrarsızlığa geçit verilmedi.



2- Geçmişte kalan yönetim krizlerinin; uyumsuzluk, uzlaşmazlık ve kavga iklimi sancılarının defteri dürülüp hesabı kapatıldı.



3- Ömür, güç ve zaman tüketen istikrar arayışlarına yeniden dönülmesine izin verilmedi.



4- Cumhur İttifakı’nın parlamentoda güçlü bir çoğunluk elde etmesi de dikkate alınarak; yürütme ve

yasama erkleri arasındaki hayati dengenin muhafazası sağlandı.

5- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kabul görüp yerleştiği, artık eskiye dönüşün mümkün olmadığı mesajı verildi.

Haberin Devamı

6- Demokrasi Anka’sının; 21’inci yüzyılı kapsayan yolculuğuna kuvvetli bir yönetim tarzıyla çıkmasına onay verildi.

7- Demokrasi kervanı rehberliğinin ve devlet gemisi dümeninin emin ellerde kalması temin edildi.

rol çalmaya kalkanlar...

Yalçın, “MHP’den milliyetçilik rolü çalmaya kalkan müsvedde ve suretler, bizim yerimize geçmeye soyunarak kılık değiştiren bin bir suratlar; mekânın ve davanın asıl sahibi gelince geri çekilmişlerdir” dedi.