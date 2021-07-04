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Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE (DHA)
Haber Giriş: 04.07.2021 - 12:06 | Son Güncelleme:

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeğeni toprağa verildi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybeden yeğeni Mustafa Bahçeli (51), memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin merhum ağabeyi Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bekar olduğu belirtilen Bahçeli'nin cenazesi, ailesi tarafından hastane morgundan alınıp Esenler Mahallesi'ndeki evine getirildi, helallik alınmasının ardından da Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.

MHP lideri Devlet Bahçelinin yeğeni toprağa verildi
Burada düzenlenen cenaze törenine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP MYK Üyesi Ali Fuat Kardaş, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, Bahçeli'nin yakınları ve partililer katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Mustafa Bahçeli'nin cenazesi, Bahçeli aile kabristanlığına defnedildi.

MHP lideri Devlet Bahçelinin yeğeni toprağa verildi

Mustafa Bahçeli

Devlet Bahçelinin yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti
Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti

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