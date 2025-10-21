MHP lideri Devlet Bahçeli: 81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. KKTC'deki seçim sonuçlarına da değinen ve KKTC Parlamentosu'nun Türkiye'ye katılma kararı alması çağrısında bulunan MHP lideri, "81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir." dedi.

"81 DÜZCEDEN SONRA 82 KKTC"

İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satırbaşları:

Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Kıbrıs Parlamentosu acilen toplanmalı seçim sonucu ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyetine katılma kararı almalıdır.

Cumhur İttifakı'ndan çatı uçtu vazo çatladı, anlaşmazlıklar sertleşti görüş ayrılıkları ayyuka çıktı iddiaları ne kadar yaygın ve yoğun olsa da Türkiye'nin hak ettiği huzurlu refah dolu günlere ulaşıncaya kadar çatlama patlama uçma kaçma veya niyet okuyuculuğundan mülhem abuk sabuk ifadeler hüküm süz itibarsız ve asılsızdır.

Herkesin aklını başına alarak Kıbrıs'taki seçimleri iyi okumasını federalizme giden mayınlarla dolu güzergahın ülkemize ve bölgemize nasıl yansıyacağını dikkatle tefsir etmesi halisane temennimdir. Meselenin demokratik haklarla ve sandığa saygıyla ilgisi hiç yoktur. Zira mesele vatan meselesidir.

Kıbrıs'ın güvenlik ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır.

81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir.

GAZZE'DE ATEŞKESİN İHLALİLİ

İsrail geçtiğimiz Pazar günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a hava saldırısı düzenlemiştir. Her ne kadar ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığı açıklansa da imzasına ve taahhüdüne riayet ve sadakat göstermeyen bir haydut devletin tekrar savaş ve soykırım etabına dönmeyi planladığı ortadadır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

56 yılı bulan siyaset mücadelemizin her safhasında sabır şuur akıl denge ve ihtiyatla beraber ilke ülke inanç ve sarsılmaz bir irade yol haritamız eksen ve koordinatlarını tayin etmiştir. Yunus'un dediği üzere "Cümleler doğrudur sen doğru isen. Doğruluk bulunmaz sen eğri isen." Duruşumuz doğru, yolumuz doğru fikrimiz dosdoğrudur.

Türkiye Devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Terörsüz Türkiye hedefimiz bu ebedi bütünlüğü korumak kollamak ve yeni yüzyılda bütün yönleriyle güvenceye kavuşturmaktır.

Yakından müşahede ve mütalaa ediyorum ki son günlerde terörsüz Türkiye adımlarını yıpratmak yıkmak ve yıldırmak üzerine kurgulanmış, kaldı ki farklı gerekçelerle ilerletilen bir komplo mekaniği devrededir. Türk milletinin sinir uçlarına dokunan söz ve istekler barış ortamını sulandırmaya matuftur.

"MİLLETİMİZİN ADI TÜRK MİLLETİ, DEVLETİMİZİN ADI TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR!"

Bizim geçemeyeceğimiz temel gerçek millet hakimiyeti ve millet hakikatidir. Milliyetçilik de bu hakikatin şuurla kavranması ve kavramsallaştırılmasıdır. Milletimiz bellidir. Adı Türk milletidir. Devletimiz bellidir Türkiye Cumhuriyeti devletidir.

Anayasanın 66. maddesiyle ilgili polemik yapmak. Hava koklamak zemin yoklamak kara propagandaya girişmek abesle iştigaldir sonu ve sonucu hüsrandır.

Devletimizin kuruluşundan sonra Kürtlerin yok sayıldığını bunu yapanların da alçak olduğunu iddia eden dil alçalmış ve yalana batmış bir dildir. 27 Şubat İmralı açıklamasının hilafına yapılan arızalı ve yanlışa yorulması kaçınılmaz olan bayağı çıkışların terörsüz Türkiye hedefini sakatlayacağı böylesi bir tutumdan uzak durulması bir ihtiyaçtır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi ortak değeridir. Atatürk demek Cumhuriyet demek istiklal demek üniter devlet demek esareti reddeden kahramanlık demektir.