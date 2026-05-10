MHP lideri Devlet Bahçeli'den Galatasaray'a tebrik

#Bahçeli#Galatasaray#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 11:38

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 26. Şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla tebrik etti.

Mesajında Galatasaray'ın üst üste dördüncü kez şampiyon olmasına vurgu yapan MHP lideri, paylaşımında "Şampiyon Galatasaray’a, Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İşte MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin paylaşımı:

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 26. Şampiyonluğunu kazanarak üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray camiasını, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum.

Şampiyon Galatasaray’a, Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diliyorum.

 

