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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur paylaşımı: O kardeşimdi

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#Ferdi Tayfur#Devlet Bahçeli#Başsağlığı
MHP Lideri Devlet Bahçeliden Ferdi Tayfur paylaşımı: O kardeşimdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 22:03

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı" diyen Bahçeli, "Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, arabesk müziğin duayen ismi Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı. 

Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah’ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur’u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana’nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova’nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun.

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BAHÇELİ'NİN FERDİ TAYFUR SEVGİSİ: KENDİSİ BÜYÜK BİR MÜZİK ADAMIDIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin en sevdiği sanatçı olarak bilinen Ferdi Tayfur'un şarkılarını özellikle uzun yol araba seyahatlerinde dinlediği biliniyor. Bahçeli bir röportajında Ferdi Tayfur ile ilgili olarak şunları söylemişti: Kendisi hemşerim olmasının dışında büyük bir müzik adamıdır. Çok küçük yaştan beri verilen bir hayat mücadelesi vardır. Takdire şayandır, gençlere örnek bir davranıştır. O hayat şartlarında insanlar zirveye çıkabiliyorsa, bunu herkes için söz konusu olabilecek bir davranış olarak görmek lazım. İkincisi çok güzel besteleri var. Uzun yollarda zevkle araba kullanmaya vesile oluyor, dinlendirici oluyor.

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#Ferdi Tayfur#Devlet Bahçeli#Başsağlığı

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