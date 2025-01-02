MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur paylaşımı: O kardeşimdi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, arabesk müziğin duayen ismi Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah’ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur’u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana’nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova’nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun.

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Gözden Kaçmasın Ferdi Tayfur hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin en sevdiği sanatçı olarak bilinen Ferdi Tayfur'un şarkılarını özellikle uzun yol araba seyahatlerinde dinlediği biliniyor. Bahçeli bir röportajında Ferdi Tayfur ile ilgili olarak şunları söylemişti: Kendisi hemşerim olmasının dışında büyük bir müzik adamıdır. Çok küçük yaştan beri verilen bir hayat mücadelesi vardır. Takdire şayandır, gençlere örnek bir davranıştır. O hayat şartlarında insanlar zirveye çıkabiliyorsa, bunu herkes için söz konusu olabilecek bir davranış olarak görmek lazım. İkincisi çok güzel besteleri var. Uzun yollarda zevkle araba kullanmaya vesile oluyor, dinlendirici oluyor.





