MHP lideri Devlet Bahçeli'den Dendias'a tepki: Açıklamaları küstahlık, hezeyan içindedir

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Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Toplantımızın başında hepinizi hürmetle selamlıyorum. yeni yüzyıl Türkiye için emsalsiz fırsatlarla doludur. Milletimizin hassasiyetleri üzerinde oynayanlar tehlikeli provokasyonları sahneye sürmekte. Muhalefetin umut bağladığı, bölücülerin kukla olarak hizmet ettiği Biden'ın yarıştan çekilmesi etkileri olacak gelişmedir. Cumhurbaşkanımızın devirme planı yapanlar tasfiye olmakta. Kurulmak istenen terör devletinin bağlantı noktaları berhava edilmiştir. Hiçbir terör örgütü nefes alamayacaktır.

"CHP ŞİFRELERİ PKK ELİNDE, DEM'İN KULLANIMINDA"

Mersin’de halay çekip İmralı canisi lehine slogan atan bir avuç şehir eşkıyası ile Diyarbakır’ın sözde Kürdistan olduğunu ileri süren DEM’li hainler şımarıklıklarının ağır sonuçlarına inşallah katlanacaklardır. Azgınlaşmış tahrikleri yakından takip ediyoruz. CHP ile DEM ateş ile oynuyor. Bugünlerde CHP liderinin 'Kürtler 'ben eşit hissetmiyorum' diyorsa, onlar eşit hissedene kadar mücadeleye devam edeceğiz ifadesi bölücü bir ağızdır. DEM'lenen CHP demokrasimize leke sürmekte, milli birliği kundaklamakta. CHP Şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır. CHP milli güvenliğe zarardır.

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DEZENFLASYON SÜRECİ HER GEÇEN GÜN ETKİSİNİ GÖSTERMEKTE

Karamsar tablo çizenler gerçek manada Türkiye'nin gücünü kavramaktan aciz düşenlerdir. CHP başkanının tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi ülkesine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır. Dezenflasyon süreci her geçen gün etkisini göstermektedir. Kredi derecelendirme şirketleri ekonomi ivmesini teyit etmesi sevindirici gelişmedir.

İstismar edilen emekliler sosyal ve insani seviyeye kavuşacaktır. Cumhur İttifakı'nın ortak gayesi budur. CHP başkanının her çiftçiye bedava traktör vaadi ile altın sözü tam aldatma ve bir siyasetçinin kuyruklu yalanı olarak hafızalarda yerini korumaktadır.

CHP'NİN NORMALLEŞME ÇAĞRILARI BALDIRAN ZEHRİ

Dar ve orta gelirli vatandaşlara destek verilmesi sosyal devlet anlayışının gereğidir. CHP'nin tek yaptığı bol keseden atıp tutmaktadır. Gündemi değiştirme hevesleri kursaklarında kalmaktadır. Kimliksiz ve köşesiz partinin kozmik odası işgale uğramış, karar bünyesi komaya girmiştir. Yumuşama dayatması altında Türkiye'nin ilkelerinden uzaklaşması, ihanetin aklanma uğraşları stratejik olarak karşımıza çıkmakta. Rotasını kaybeden CHP'nin normalleşme ve yumuşama çağrıları baldıran zehrinden başka şey değildir. Mustafa Akıncı ziyareti akıl tutulması kadar kutlamalara gölge düşürmüştür. CHP, egemenlik çıkarlarımızda çarpıklık içindedir.

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Kıbrıs sadece üzerinde hayat sürülen ada değil Türk milletinin var oluş anıtıdır. Kıbrıs bölgenin kilit taşıdır. Öteden beri açık veya gizli hesaplaşmaların, mücadelelerin ağırlık merkezi Kıbrıs'tır. Kıbrıs'ta barış tesisinden ödü kopanlar vardır ve bunların oyunları kesintisiz şekilde sahne almakta. Girit'te ne yapıldı ise Kıbrıs'ta da aynısı planlandı. 50 yıl önceki Türkiye müdahalesi olmasa Gazze'deki felaketlerin aynısı ile karşılaşılırdı.

KIBRIS'TA OSMANLI ŞAMARI YÜZLERİNE İNMİŞTİR

Sanmasınlar ki bebeklerimize, kadınlarımıza, soydaşlarımıza yapılan saldırıları aklımızdan çıkardık. Askeri çıkarma Kıbrıs Türk'lerinin hürriyetini, can ve mal güvenliğini esas almıştır. Yakıp yıkan EOK çetelerine karşı Türk'ler gelerek soydaşlarına hayat vermiştir. Osmanlı şamarı yüzlerine inmiştir.

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TÜRK DÜŞMANLARI HUZURSUZDUR VE UYKULARI KAÇMIŞTIR

Yunan savunma bakanı Dendias'n açıklamaları kabalık, küstahlık, hezeyan içindedir. 20 Temmuz barış harekatı soykırım teşebbüslerini sonlandırmıştır. Türk düşmanları huzursuzdur ve uykuları kaçmıştır. Bir Yunan şarkıcının Türk bayrağı ve Atatürk posterine saygısızlığı sabrımızı zorlayan ahlaksızlığa başka bir örnektir. Kronikleşen Kıbrıs sorunu çözümden ürkenlerin eseridir. Her seferinde çözüme yanaşmayan Rum tarafı olmuştur. Rum tarafı çözümü sabote etmekte.

Kıbrıs davasının arkasındayız. Kıbrıs Türk devleti muhakkak tanınmalıdır. günü ve saati geldiğinde Kıbrıs Türk devleti tanınacaktır. Başka alternatif kalmamıştır. Kıbrıs'ın huzuru demek Doğu Akdeniz'in huzuru demektir. Kıbrıs'ın refahı bölgenin yükselişi demektir. İki devletimiz olsa da milletimiz tektir. Güney Kıbrıs'ı İsrail'in lojistik merkezi haline getirme çabaları istikrarsızlık ortamını tırmandırmaktan başka bir şey değildir.

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Biden'ın gidişi bir müjdedir. Netanyahu'nun gidişi de bir müjde olacaktır.

Türk milleti köpekleri sever. Bu konuda MHP üzerine düşeni yapacaktır.

DAVA AÇILAN 154 KİŞİ

Bu liste kimin hangi gün hangi programda konuştuklarının, MHP'ye hangi hakaretlerde bulunduğunun toplamıdır. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki olacaktır. Bizi hedef gösteriyorlar demeleri korkaklığındandır. Bizlere her türlü hakareti yapıyorlar. Konuşmaması gerekenleri konuşmaya mecbur ediyorlar.