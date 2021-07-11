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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.07.2021 - 15:41 | Son Güncelleme:

MHP lideri Devlet Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

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MHP lideri Devlet Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı seçilişinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'a çınar fidanı hediye etti. Bahçeli, fidanı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve Zat'ı Devletleri'nin Cumhurbaşkanı seçilişinin üçüncü yıl dönümünü gönülden kutluyor, yeni bir çınar rüyasının tezahür etmesini temenni ediyorum." mesajıyla Erdoğan'a gönderdi.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilişinin yıl dönümü dolayısıyla kendisine "uzun ömürlü, yüce" anlamına gelen çınar fidanı takdiminde bulundu.

Bahçeli, fidanı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve Zat'ı Devletleri'nin Cumhurbaşkanı seçilişinin üçüncü yıl dönümünü gönülden kutluyor, yeni bir çınar rüyasının tezahür etmesini temenni ediyorum." mesajıyla Erdoğan'a gönderdi.

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Öte yandan MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP Genel Başkanlığına seçilmesinin 24. yıl dönümü nedeniyle Devlet Bahçeli'ye 6 Temmuz'da çiçek yolladı.

MHP lideri Devlet Bahçeliden, Cumhurbaşkanı Erdoğana anlamlı hediye


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