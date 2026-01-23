×
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ahmet Özer’e verilen hapis cezasına tepki

Güncelleme Tarihi:

MHP lideri Devlet Bahçeliden Ahmet Özer’e verilen hapis cezasına tepki
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 21:22

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına tepki gösterdi. Bahçeli, "Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’e, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi “Terörsüz Türkiye” gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde: 

'Terörsüz Türkiye' hedefi geride kalan son bir asrın en müessir atılım ve amacıdır. Barış, huzur, istikrar ve güvenlik Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz arzu ve arayışıdır. Bu kapsamda herkes ve hepimiz buna binaen hareket ve hizmetle mükellef olduğumuzu unutmamamız gerekmektedir. Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’e, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi “Terörsüz Türkiye” gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur.

 

