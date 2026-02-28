MHP Lideri Devlet Bahçeli: Zincirleme savaşlar derhal durmalı, aklı selim öne çıkmalıdır

Haberin Devamı

Dünyanın karmakarışık siyasi ve jeopolitik ortamında bizi biz yapan, bizi tarihin ve kültürün derin köklerine bağlayan değerler mecmuuna sıkı sıkıya bağlanmaktan başka seçenek yoktur. Etrafımızda kuşlar uçması gerekirken füzeler uçuyor. İnsanlık bir savaştan diğerine, bir çatışmadan bir başkasına sürükleniyor. Felaket senaryoları kuvveden fiile yavaş yavaş çıkıyor. Soykırım derseniz, en korkuncu yaşanıyor.

Gözyaşları derseniz, kanla karışık oluk oluk akıyor. Ölüm sırasını bekleyen çocuklar merhamet ve vicdanları kavuruyor. Sabaha çıkar mıyım diye düşünen mağdur ve savunmasız insanlar hepimizin ciğerini dağlıyor. Pakistan ile Afganistan arasındaki savaştan sonra ABD’nin İran’a beklenen saldırısı maşa devlet, haydut devlet, barbar devlet, terör devleti İsrail tarafından yapıldı.

"BARIŞ VARKEN SAVAŞMAK BÖLGESEL VE KÜRESEL SİSTEMİ DİNAMİTLEMEK DEMEKTİR"



ABD-İsrail ortak yapımı saldırılara yönelik İran’ın misillemesi farklı ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi, Kuveyt, Bahreyn ve kısmen de Katar ateşin içinde kaldı. İran’la yürütülen müzakerelerin sonucu beklenmeden ABD-İsrail eşgüdümünde icra edilen askeri operasyonların haksız, hukuksuz ve yaygın tehditlere açık olduğunu değerlendiriyorum. Ortalık kan revan içindedir. Zincirleme savaşlar derhal durmalı, aklı selim öne çıkmalıdır. Barış varken savaşmak bölgesel ve küresel sistemi dinamitlemek demektir. Uyarıyorum; Tahran’ın, İsfahan’ın, Kum’un ve Kerec’in vurulması; sonuç olarak cevabi mahiyette karşılıkların verilmesi küresel bir savaşa doğru hızla dönüşebilecektir. Savaş değil barış hakim olmalıdır. Mübarek Ramazan ayında İslam beldelerinin karanlığa gömülmesi kabul edilemez bir durumdur. Merhameti kalmamış, Empati duymayan, Kendi çıkarlarına odaklanmış, Masumları hedefine almış, Öldürmeyi, yakmayı, yıkmayı, kırmayı olağan hale getirmiş sözde gelişmiş ülkeler ve bunların taşeronları inanıyorum ki iki cihanda da hesap vereceklerdir. İsrail Savunma Bakanı’nın, “önleyici saldırı” başlattıklarını iddia etmesi, ABD Başkanı’nın “İran’a yönelik büyük bir operasyon başlattık” açıklaması aynı aklın ürünü, aynı amacın üretimidir. Burada esas olarak Türkiye’mizin sağduyu ve soğukkanlı hareket ederek barışçıl çağrıları ısrarla taraflarla paylaşması, milli güvenliğimizin muhafazası için her tedbirin alınmasıdır.

Ramazan ayının mehabet ve muhabbetini tahrip edenler insanlıktan nasibini almayan kirli odaklardır. Sizler sabırla, akılla, imanla, vatan ve millet sevgisinin coşkusuyla duruşunuzu koruyacaksınız. Üzerinde dumanların tüttüğü dünyada Türk milletinin ve Türkiye’mizin ümit şadırvanı olmayı sürdüreceksiniz. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıma karşı göstermiş olduğunuz yüksek duyarlılığı; şiddet, kumar ve dijital bağımlılıkla mücadeleyle de birleştirerek Türk gençliğine örnek teşkil edeceksiniz. Sosyal sorumluluk projelerinizi, fikri ve edebi çalışmalarınızı arttırarak, yaygınlaştırarak devam ettireceksiniz. Ülkücüyü yanlış tarif eden, suçlayan, iftira atan, karalayan ve kara çalan namertlere karşı Ötüken şuuruyla, Söğüt duasıyla karşı duracaksınız. Ülkücüden katil, katilden de ülkücü olmadığını en iyi gösterecek sizler olacaksınız. Kalem, kelam ve kitapla iç içe yaşayacak; yeri gelirse, şartlar başka bir seçeneği işaret etmezse, vatan ve bayrak için kılıcı da elinize alacaksınız. Yeni bir yüzyıla gözümüzü dikmiş durumdayız. Türk ve Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bizim ülkemizi yeni yüzyıl yolculuğuna taşırken ihtiyaç duyacağımız insan yapısı, Tamamen iyi eğitilmiş, donatılmış ve konusunda uzmanlaşmış; Geldiği yeri ve gideceği yönü bilen, engelleri birer birer aşmayı başaran; Bilgi ve becerilerini kendisi için kullanırken toplumunu da geleceğe hazırlayan; Huzur ve güven içinde bulunuyor olmanın enerjisini kullanan; Emeğini, bilgisini, görgüsünü, rekabet duygusunu barış içinde birbiriyle yarıştıran;

Gıybet, fitne, musibet, bela gibi olumsuz duygulardan arınmış, iyi ahlakla donanmış; Kalkınmış ve erdemli bir hayat için lazım gelen eşit ve hür teşebbüs ruhunu taşıyan; Kendisini tamimiyle okuluna, işine, ailesine, ülkesine ve onların mutluluğuna adamış, Aziz milletimizin hür, huzurlu, inanmış, yüksek seciyeli fertlerinden oluşmaktadır. Bunun güvencesi ve muştusu da biliniz ki Ülkücü Türk gençliğidir. Bu akşam aynı sofrayı paylaştığım her bir dava arkadaşıma teşekkürlerimi sunuyor, tuttuğumuz oruçların Cenab-ı Allah tarafından kabul edilmesini yürekten diliyorum. Konuşmamı Pir-i Türkistan, yani Hz. Yesevi’nin bir rubaisini göz önüne alıp şu duayla bitirmek istiyorum:



Uzun geceyi Kandil gibi aydınlatan,

Bir anda cihanı gül bahçesi eden,

Ne zaman güç işim düşse kolay eden,

Ey herkesin güçlüğünü kolay eden Allah’ım,

Milliyetçi Ülkücü Hareket’in yar ve yardımcısı ol.

Rahmetinden ve lütfundan bizleri mahrum bırakma.