MHP Lideri Devlet Bahçeli Yunanistan’ı uyardı, AB’ye tepki gösterdi: ‘Merkel’in daveti Haçlı çağrısı’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan’ın 12 deniz mili dayatmasının savaş sebebi olduğunu belirterek, “Yunanistan’ın denize dökülme istek ve iştahı yeniden kabarmıştır. Akdeniz ve Ege’de derinleşen ve mayına çarpması an meselesi olan cepheleşmenin süratle yumuşaması, çatışmasızlığın hakim olması, gerginliğin azalması, son tahlilde krizin yatışması samimi beklentimizdir” dedi. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:

“Sultan Alparslan, Türklüğün vatan şerefidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türklüğün kurtuluş simgesidir. Bu iki muhterem isim arasında bölücülük yapanlar, Malazgirt ile Büyük Taarruz arasına dinamit tuzaklayanlar Yunan tezlerine, Ermeni diasporasına, Haçlı operasyonlarına, zalim senaryolara hizmet edenler ve onlardan himmet bekleyenlerdir. 30 Ağustos, Türk milletinin diriliş ve yükseliş nişanesidir.

Anlaşılan odur ki, Yunanistan’ın denize dökülme istek ve iştahı yeniden kabarmıştır. Türk milletinin sinir uçlarına basmanın şiddetli sonuçları olacağını göremeyen, görse bile önemsemeyen Yunanistan ve destekçileri sonu kötü olacak bir tahrik kampanyasının orta yerindedir.

12 ADALARA BAKALIM

12 Adaların durumu da gözden geçirilmelidir. Merkel’in tüm AB ülkelerini Yunanistan’ın yanında yer almaya daveti esasen bir Haçlı çağrısıdır. Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa, kumar masasına oturanlar ise tanıdık. Türkiye kararlıdır. Vazgeçilirse Anadolu’nun istila dalgasıyla karşılaşması mukadderdir.”

MİL DAYATMASI SAVAŞ SEBEBİ

“Yunanistan’ın 12 deniz mili dayatması bir savaş sebebidir. Yükselen tansiyonun kanamaya ve dehşet verici bir kapışmaya yol açıp açmayacağını tayin edecek husus Yunanistan’ın bundan sonraki tavır ve tutumudur. Aksi halde günah Türk milletinden gitmiş olacaktır.”

AYNI KANIN AYNI DAMARI

“Bizim nazarımızda Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Zaferi aynı kanın aynı damarda, sadece farklı tarihlerde akışından başka bir manaya gelmeyecektir. Boyalı medyanın, köksüz bazı siyasetçilerin, ‘Malazgirt’i kutladılar, 30 Ağustos’u yasakladılar’ iftiraları yalnızca ecdada hakaret değil, kesif olarak vatana ve millete ihanettir.”