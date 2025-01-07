MHP lideri Devlet Bahçeli: Terör bitecek, kardeşlik bilenecek

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MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

DEVİR DEĞİŞTİ, ZİNCİRLER KIRILDI

Hem inançlıyız hem de başarıda sınır tanımıyoruz. Doğruları haykırmaktan korkmayacağız. İftira ve yalan gemisi her yerinden su almaktadır. Toptancı mantıkla reddiye içinde olmaları hazin bir talihsizliktir. Yeni yüzyılda bozgunculuğun esamesi okunmayacaktır. Ayrışmanın ufalanmanın, etnik bloklaşmaların adından bahsedilemeyecektir. Devir değişti; eski çanlar şimdi bardak olmuş, zincirler kırılmış, huzur ve istikrar döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır. Hep birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek kalmadı.

Toplumsal ayrışmada konu kapanacaktır. Yıkmak kolay yapmak zordur. Muhalefeti ülkesine karşı icra edenlerin suyu ısınmıştır. Boşa geçirecek bir saniyemiz yok, yeni yüzyıl barışın yüzyılı olacaktır. Kronik sorunlar çözülecektir. Bundan rahatsız olanları, sinekli mevzilerinde fesatlık yapanları görüyor, acınacak hallerini ibretle seyrediyoruz.

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Milliyetçi ülkücü harekette yer bulup itibar kazanan, çevre yapan bir avuç ahmağın çıkarları kesildi diye ileri geri konuşmaları edepsiz hezeyandır. Bu ilkesizlerin gazel okumaları boş varilin çıkardığı ses kadar anlamlıdır. Kurnazca kendilerini saklayan, insicamımızı sakatlama çabasında olanların maskesi düşünce aramızdan sıvıştıkları bilinen gerçektir. Türk milletini meşgul eden, meselelere kalıcı çözüm getiremeyenlerin, küçük partilerde ayağımıza dolanmaları kişilik yetersizliğinin sancısıdır.

KURT KURDU TANIR AMA BİZ BUNLARI TANIMIYORUZ

Bizim bir görev kapsamında hareket ettiğimizi iddia edenler, içimizdeyken siyasetimize en küçük katkı veremiyorlardı. Kedinin aynada aslan görmesi neyse bunların durumu aynı. Kurt kurdu tanır ama biz bunları tanımıyor ve hiç de takmıyoruz. Bizim dava ve vatan sevdamızı tartıya çıkaracak bir siyasi fırıldağı henüz hiçbir kundak sarmamıştır.

Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milli birliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak. Eller birleşecek kem gözler def edilecek. Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşmektir. Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir.

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KAVGA İLE GİDECEĞİMİZ BİR YER YOKTUR

Türk milletinin gördüklerini biz düşünüyor, tatbik etmek için uğraşıyoruz. Tuzaklarla çembere alınmış zorlu yolculuk seferindeyiz. Ön yargıları aşmak stratejik gayemizdir. Amacımız beşeriyet aleminde kutup yıldızı gibi parlamaktır. Kavga ile gideceğimiz bir yer yoktur.

ŞİMDİ VAKİT SURİYE'NİN İHYA VAKTİDİR

Çevremizde oynanan oyunları görmeyen kalmamıştır. 8 Aralık'ta zulüm yönetimi ortadan kalkmıştır. Şimdi vakit Suriye'nin ihya vaktidir. Geçiş hükümetinin aldığı kararlar anlamlıdır. Temkini elden bırakmadan, rehavete kapılmadan yeni yönetimin eşitlikçi, yapıcı siyasetine destek vermek isabetli bir yaklaşımdır. Mezhebi kavgayı amaçlayan tahrik mekanizması işletilmekte, buna karşı dikkatli olunmalı. Suriye'de PKK/YPG'ye asla yer yoktur.

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EMPERYALİST KOMPLO ÜZERİMİZE GELİYOR

Büyük resme baktığımızda gördüğümüz emperyalist komplonun üzerimize geldiğidir. Biz sınırlarımızda kanlı terör örgütü istemiyoruz. Bu vatan hepimizindir. Türkiye Cumhuriyeti devleti Türk milletinin egemenlik hükmüdür. Ne devletsiz yaşarız ne de esarete tahammül ederiz. Biz birlikte çok güçlüyüz.

Değişim dinamikleri kaçınılmaz ihtiyaçtır. Milletlerin çağın gerisine düşmesi aklın doğasına aykırıdır.

İNSANIMIZIN ACILARINI HİSSEDEMEYENLER ARABESKİ ÇAĞ DIŞI BULDU

Arabesk müzik devamlı horlanmış, küçümsenmiş, bununla da kalmamış bir dönem yasaklanmıştır. Yitik sevdalara ses olan sanatçılarımızı öcü gibi gösterilmiştir. İnsanımızın ruh köküne inemeyen, acılarını hissedemeyenler arabeski çağ dışı bulmuştur. Arabesk bizim geleneğimizin süsü, sedasıdır. Milyonlarca vatandaşımızın kalbinde taht kuran, değerli kardeşim, Allah vergisi sesi ile gönüllere su serpen, hatırası ile herkese yetecek olan Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyorum.

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Biz dert diyoruz, çare ve çözüm üretiyoruz. Beka diyoruz, haysiyetli hayat diyoruz, birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz. Türk İslam medeniyeti insanlığa çok şey kazandırdı ama bugünkü hali yürek burkucudur.

Dışarıdan gelip yenemeyenler içeriden çözmeyi deniyorlar. Bölgesel senaryolar, zillete düşmüş partiler bunlardan bazılarıdır. CHP bunların kontrolündedir, İP bunların kolcusudur. Türk İslam alemi birliğini sağlayıp ayağa kalkmalıdır. İnsanca yaşam herkesin ortak kaderi olmalıdır.

TÜRKİYE TEHDİT VE TEHLİKELERİ KAYNAĞINDAN YOK ETMELİDİR

Türkiye'nin güvenliği misakı milli haritasının son sınırından başlamaktadır. Tehdit ve tehlikeleri kaynağından yok etmelidir. Türkiye'nin emperyalist hedefler taşıdığını söyleyenler zalim piyonlardır. Bunlar gitsin zalimlerin kanlı tiyatrosunu izlesinler, CHP ile aynı kafese girsinler, gitsinler ve bir daha da gelmesinler.

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CUMHUR İTTİFAKI'NA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Kararlılığımızdan geri adım düşünülemez. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yaşatacağız, Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız. Söz verdik kesinlikle yaşatacağız. İhanet dalgalarına direneceğiz, korkulukları devireceğiz. Siyasetimiz istikrarlıdır, aynen korunacaktır. Ülkülerimiz kutlu ve kutsaldır, daha da yukarılara çıkarılacaktır. Ne yaparsak açık yapar, adam gibi yaparız. Arkadan dolaşmayız, kenardan bakmayız, kıyıda köşede el ovuşturmayız. Biz şehit ve gaziler kervanı Milliyetçi Hareket'iz. Başımızı kuma gömmüyoruz, duyarsızlık göstermiyoruz. CHP sapıtsa da Türkiye kuyusunu kazmak için çabalasa da buna Cumhur ittifakı olarak izin vermeyeceğiz.

Darbe teşebbüsü ile altın vuruşu yapamayanlar ekonomik silahlarla etrafımızı sarmaya teşebbüs etmiş, alayı püskürtülmüştür. Yedi düvel karşımızda dizilse de biz bu bayraktan bu vatandan asla ödün vermeyeceğiz.