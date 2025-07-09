MHP lideri Devlet Bahçeli: Silahların teslimi artık an meselesi

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12 KAHRAMAN ASKERİMİZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında özetle şöyle konuştu: “12 kahraman askerimiz şehit oldu. Bu müessif olayın bazı çevreler tarafından çarpıtılmasını sinsi bir fırsatçılık olarak değerlendiriyorum. Türkiye’miz tarihi bir sürecin tam ortasında, huzur ve barış menziline doğru hızla mesafe alırken provokasyon iklimini sıcak tutmak isteyenlerin varlığını göz ardı etmiyoruz. Fitnebazların bayağı tertiplerini bozmak için adeta teyakkuz halindeyiz.

MİT’İN GÖZETİMİNDE

Külfetli ve kamburlaşmış sorunların başında terör gelmektedir. PKK’nın silah bırakması ve silahların Irak’ın kuzeyinde MİT’in gözetiminde teslimi artık sadece bir zaman meselesidir. Türkiye dünün derslerinden huzurlu ve güvenli bir gelecek etabına doğru geçiş aşamasındadır. Terörsüz Türkiye’den rahatsız olanların bize muavin deyip bühtan içinde olması edepsizlikle bile tanımlanmayacak çamurluk ve çirkinliktir. Bir zamanlar içimize hasbelkader sızıp kapalı devre faaliyet içinde olanların bugün bize ne Türklük, ne ülkücülük, ne de Türk milliyetçiliği hakkında ahkam kesemeyeceğini, buna siyaset ve fikir mazilerinin yetmeyeceğini ifade etmek isterim.”

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CHP DURUŞMALARI CANLI YAYINLANSIN

“CHP’li belediyelerin yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanması, bu partiyi neredeyse organize suç şebekesine çevirmiştir. Yargı süreçlerinde iddianameler süratle hazırlanmalı, kovuşturma safhaları en kısa sürede tamamlanmalıdır. CHP Genel Başkanı, duruşmaların televizyon ekranlarından canlı yayınlanmasını talep etmişti. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun maşeri vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün, gerçekleri bilsin.”

HAYIRDIR ÖZGÜR BEY DARBE Mİ YAPACAKSIN

“İsmin Özgür, Türkiye de özgür bir ülkedir. Öfke kontrolünü kaybettiğini, stresle başa çıkamadığını, ölçüyü kaçırdığını görüyorum. Sokağa çıkabilirsin, sokakta gezebilirsin, sokakta hayal kurabilirsin. Germeye, gerginlik üretmeye mahal yoktur. Elini tutan yok, önüne geçen yok, önüne çıkacak yok, haydi buyur, sokak sokak gez de görelim boyunun ölçüsünü. Ama bu sokak merakı seni suça sevk ederse karşında Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletini bulursun, bunu da ufalanmış aklından sakın ola çıkarma. Mısır örneğini vermesi bir başka talihsizlik, densizlik ve gaflettir. Hayırdır Özgür Bey, darbe mi düşünüyorsun?”

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HACIOSMANOĞLU’NDAN MİLLİ TAKIM FORMASI

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu partisinin genel merkezinde kabul etti. TFF’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Türk futbolunun gelişimi ve geleceğine yönelik atılabilecek adımlar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Hacıosmanoğlu, Bahçeli’ye A Milli Takım forması hediye etti.