MHP lideri Devlet Bahçeli: Oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

MHP Ankara İl Başkanlığı'nın 15'inci Olağan Kongresi, Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu. Bahçeli, mesajında, "56 yılı aşan kutlu siyasi mücadelesi boyunca; asırların süzgecinden geçerek günümüze ulaşan fikir, dava ve ülkü mirasını kararlılıkla taşıyan, milletini ve devletini her türlü şahsi hesabın, dar çıkarın ve gelip geçici menfaatin üstünde gören, günübirlik siyasi hesaplara teslim olmayan, daima milli hedefleri ve Türkiye'nin istikbalini önceleyen Milliyetçi Hareket Partisi'nin her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum. İnancım odur ki; Milliyetçi-Ülkücü Hareket, dün olduğu gibi bugün de Türk milletinin birlik ve dirliğinin teminatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin güvencesi olmaya devam edecektir. İl kongremizin; dava şuurumuza, Ülkücü ahlaka ve şanla, şerefle, fedakarlıkla yoğrulmuş köklü müktesebatımıza yakışır bir olgunluk, vakar ve kardeşlik iklimi içerisinde gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

'GELECEK SEÇİMLERİ DEĞİL GELECEK NESİLLERİ DÜŞÜNECEĞİZ"

Bahçeli, 8-9 Şubat 1969'dan bugüne kadar Türk milletinin karşı karşıya kaldığı her kritik dönemeçte sorumluluk üstlendiklerini belirterek, "Gerektiğinde inisiyatif aldık ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını ve Türk milletinin istikbalini tehlikeye atmadık, attırmadık. Bugün de aynı inanç, aynı şuur ve sorumlulukla, dünyanın çalkantılar içinde her açıdan belirsizlikler yaşadığı bir dönemde, bölgemizde yaşanan büyük çatışmaların ikliminde devletimizi yaşatmak, milletimizi birlik ve dirlik içinde diri tutmak, Türk dünyasını bütünleştirmek için sizlerle birlikte lider ülke Türkiye hedeflerimize ulaşmanın gayreti içerisindeyiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türk milletinin asrı yapmak, devletimizi her alanda daha güçlü kılmak, milletimizin refahını artırmak, ülkemizi bölgesel ve küresel ölçekte daha etkin bir konuma taşımak ortak ülkümüzdür. Bu kapsamda Terörsüz Türkiye vizyonu, sadece güvenlik meselesi olmanın ötesinde kardeşliğimizin güçlenmesi, milli birlik ve dayanışmamızın tahkim edilmesi, kaynaklarımızın milletimizin kalkınmasına yönlendirilmesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi bir öneme sahiptir. Nitekim bölgesel ve küresel gelişmeler dikkatle takip edildiğinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin haklılığı tartışmasız görülecektir. Bin yıllık kardeşliğimizi referans alıp milli birliğimizi ve duruşumuzu koruyacak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle sarsılmaz birlik ve bütünlüğünü nesiller boyu muhafaza edeceğiz. Siyasi tarihimiz boyunca olduğu gibi; oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz; gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşüneceğiz. Türk milletinin birliği, devletimizin dirliği, milli bekamızın korunması ve toplumsal huzurumuzun güçlendirilmesi hususunda sergilediğimiz duruşu, her türlü fitne ve fesada rağmen, üç hilalin gölgesinde yenilenmiş ve kenetlenmiş kadrolarımızın heyecanı ve milli mayayı temsil etmenin sorumluluğuyla tavizsiz sürdüreceğiz" dedi.

Haberin Devamı

KARAKAYA: MUHATABIMIZ TEKTİR; O DA MİLLETTİR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise kongrede yaptığı konuşmada, "Biz Türk Milliyetçiliğini aktif siyasete taşıyan, bu alanda ilk ve tek olan bir siyasi hareketin mensuplarıyız. Milli değerler, bizim siyasetimizin değişmeyen çerçevesidir. Siyaset, stratejimizin ana omurgası da budur. Bu omurga değişmez. Değişen şartlardır; ihtiyaçlardır; tehditlerdir. Değişen şartlara göre, yeni ihtiyaçlara göre, ortaya çıkan tehditlere göre politikalar değişebilir; taktik ve yöntemler yeniden uyarlanabilir. Bazen bu gerçeği anlayamayan veya anlamak istemeyenler karşımıza çıkacaktır. Bunların içinde uyuyanlar varsa, uyaracağız. Ancak uyuyor numarası yapanlara da hiç zaman harcamayacağız. Milliyetçiliğimizi, ülkücülüğümüzü kimseyle tartışmayız. Bizim onaylanmak gibi bir derdimiz olamaz. Muhatabımız tektir; o da millettir" diye konuştu.

Haberin Devamı

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE; TESLİMİYET, TAVİZ, PAZARLIK DEĞİLDİR'

Kararakaya, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de "Terörsüz Türkiye, en büyük tarihi sorumluluktur. Bugün Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefiyle bir kez daha ağır bir sorumluluk üstlenmiştir. Bu adım kolay değildir. Teröre karşı tavizsiz mücadelenin temsilcisi olan bir lider için çok daha zordur. Fakat o yine kendi siyasi konforunu düşünmemiştir. 'Beni nasıl eleştirirler?' dememiştir. 'Partim bundan nasıl etkilenir?' hesabı yapmamıştır. 'Türkiye bu terör belasından nasıl kurtulur' diye sormuştur. Çünkü gerçek lider, yalnızca tabanının duymak istediği sözleri söyleyen kişi değildir. Gerçek lider, gerektiğinde milletinin geleceği için en zor sözü söyleyebilen ve en ağır siyasi bedeli göze alabilen kişidir. Terörsüz Türkiye; teslimiyet, taviz, pazarlık değildir. Devletin geri çekilmesi hiç değildir. Terörsüz Türkiye; devletin terörü silahıyla, uzantılarıyla ve beslendiği bütün alanlarla tasfiye edecek güce ulaştığının ilanıdır" dedi.

Haberin Devamı

DOĞAN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Seçime tek aday olarak katılan mevcut başkan Alparslan Doğan, yeniden MHP Ankara İl Başkanı seçildi. Doğan, "Terörsüz Türkiye, birilerinin ileri sürdüğü gibi bir pazarlık, bir al-ver değildir. Bir taviz değildir. Bir geri adım hiç değildir. Bu hedef; terörü Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmak, devletimizin egemenliğini güçlendirmek, milletimizin kardeşliğini daha da sağlamlaştırmaktır" diye konuştu. (DHA)