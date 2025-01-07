MHP lideri Devlet Bahçeli, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik etti

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Türk milletinin, en çetin mücadelelerin içinden iman, irade ve bileğinin gücüyle çıkarak bağımsızlığının ve tarihi varlığının bedelini şehit kanlarıyla ödediğini vurguladı. Bahçeli, "Müstevlilerin hedef ve hesapları vatan topraklarında kahramanca imha edilmiştir. Özellikle Çukurova'ya musallat olan muhasım ve mütecaviz emeller tıpkı çelikten duvar gibi yükselen milli ve manevi dayanışmayı aşamamıştır. Düşman unsurları ve onların kanlı planlarına refakat eden çeteler, çok şükür Çukurova'da hüsrana uğratılmıştır. Cebel-i Bereket (Osmaniye) esarete ve erimeye sonuna kadar direnmiş ve reddetmiştir. Amanos Dağları'nın Düldül Dağı'ndan Belen Boğazı'na kadar olan Gavur Dağı, gavur kuşatmasını kırıp atmıştır" dedi.

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Osmaniye'nin açık hava şehitliği gibi olduğunu aktaran Bahçeli, "Milletine ve devletine sonsuz hürmet ve sevgiyle bağlı olan Osmaniyeli hemşerilerim hiçbir zaman ihanete ve işgale göz yummamış, ayrışmaya ve çözülmeye müsaade etmemiştir. Tam 103 yıl önce bugün Osmaniye düşmanın tasallutundan kurtulmuş, hak ettiği huzur, güven ve esenlik dolu günlere vasıl olmuştur. Bu münasebetle Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadele'ye varını yoğunu koyan fedakar ve cesaret timsali kutlu ecdadımıza, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, muhterem hemşerilerimi muhabbetle selamlıyorum. 103'üncü kurtuluş yılımız hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.