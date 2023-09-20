MHP lideri Devlet Bahçeli: Komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır

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MHP Genel Başkan Bahçeli, dün partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında özetle şunları kaydetti:

-YENİ MASA HAZIRLIĞI: Şimdi birbirlerini yiyorlar. Birbirlerine demedik laf bırakmıyorlar. Fakat bu geçicidir, yine birbirlerinin kapılarına yüz sürmeleri bir siyaset gerçeğidir. İttifakın bittiği ifade edilse bile yeni bir masa hazırlığının pazarlık süreci alttan alta ilerletilmektedir.

-TAVŞAN ADAYLA DEĞİŞİM TALEPLERİ: Kılıçdaroğlu’nun Gazi Meclis’i karalaması, tavşan adayıyla değişim taleplerini kurnazca göğüslemeye çalışması işin özünde bir zillettir. CHP milletvekili, TSK’ya iftira atmıştır. Milletvekilliği düşürülmeli, mahkeme yolu ardına kadar açılmalıdır.

-ANAYASA MAHKEMESİ NEYİ BEKLİYOR: Anayasa Mahkemesi’nin yolu yol değildir. Anayasa Mahkemesi’nin bölücülüğün değirmenine ısrarla su taşıdığı ayan beyan ortadadır. HDP’nin ve Yeşil Sol Parti’nin bir gün bile faaliyet içinde olması rezalettir. Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor?

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-ERMENİSTAN AKLINI BAŞINA ALSIN: Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmelidir. Karabağ karanlığa çekilemeyecektir.

-BİZİM İÇİN AB BİTMİŞTİR: AB ile ilişkilerimiz bugüne kadar bir türlü istikrar kazanamamıştır. Tam 60 yıldır bir aldatma ve oyalama süreci devamlı canlılığını korumuştur. Brüksel oradaysa Ankara buradır. AB’nin Türkiye’yi üye olarak kabul etmeye niyeti yoktur. Türkiye bir yol ayrımına gelmiştir. Vakit Brüksel macerasına son vermenin vaktidir. AB madem bizi istemiyor, o halde biz de onları istemediğimizi, üyelik serüveninin bir an evvel noktalanması görüşümüzü paylaşıyoruz. Bizim için AB bitmiştir.” (Umut ERDEM / ANKARA)

İSTEĞİM KILIÇDAROĞLU’NU ÜZMESİNLER

Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularına da özetle şu yanıtları verdi:

- “(Ortak adayınız olacak mı?) Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde, 81 ilde, 922 ilçede, 30 büyükşehir belediyesinde ve 11 deprem illerimizde masaya oturacağız. Cumhur İttifakı olarak.

-(Tavşan adaydan kasıt Özgür Özel mi?) Altılı Masa’nın bir buçuk yılı aşkın çalışma düzeni ve her akşam yedikleri yemeğin menüsü hakkında bilgi sahibi değilim. Bildiğim bir tek gerçek var. Sayın Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme arzusu taşıdılar. Mevcutları içerisinde de Altılı Masa’nın en yetkilisi TBMM’de temsil kabiliyeti yüksek olan kişi Kemal Kılıçdaroğlu’dur. İsteğim Kemal Kılıçdaroğlu’nu üzmesinler.

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-(İYİ Parti’ye komşuluk çağrısı geçerli mi?) Mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır.”

KURULTAY 17 MART’TA

Bahçeli “17 Mart 2024 tarihinde bir şölen havasında yapmayı kararlaştırdığımız 14’üncü Olağan Büyük Kurultayımızla düğümlenecek demokratik süreçte, kongrelerimizi yüksek bir katılım eşliğinde gerçekleştiriyoruz” dedi.