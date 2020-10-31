Ankara
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MHP lideri Devlet Bahçeli: Devlet-millet dayanışması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremin ardından Twitter’dan geçmiş olsun mesajı paylaştı: “Dileğimiz hiçbir kardeşimizin hayatını kaybetmemesidir.
Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum. Niyazım odur ki, Allah milletimizi doğal afetlerden korusun, her türlü musibetten esirgesin.”
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