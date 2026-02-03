MHP lideri Devlet Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Değerli dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, bir haftalık aranın ardından Meclis toplantımızda sizlerle buluşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyor, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum.

MHP ve Cumhur İttifakı bütün Türkiye'nin hatta Türk İslam dünyasının siyaset kutbudur. Üç hilal sadece bugünün değil, yarınların da partisidir. Milletimiz şahsi çıkarların üstündedir. Siyaset temel ve mecburi derstir.

Bizim çamur zihniyetlere yüzümüz dönük kapımız süngülüdür. Az ve öz söyleyip hafızalarda derin anlamlar bırakacak maharete sahip olmak lazım.

Türkiye'mizin geçtiği tarihi eşik hepimize ihmal edilemez sorumluluklar yüklemektedir. İnsanda iki adet şuur vardır. Biri adalet ve diğeri tarih şuurudur. Huzursuz bir dünyada kimse güvende değildir. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın yalanı alıcısı olmayan küflü mal gibidir.

İnsanlığı zorlu bir gelecek beklemekte. Millî ve küresel kaderimiz üzerinde söz sahibi olmaktan başka diğer tüm seçeneklere kapalı olmalıyız. Kimler bu hedeflere dudak büküyorsa kukladır, korkaktır. Kim bu hedefleri baltalıyorsa maksatlıdır, maşadır.

Demokrasimizin özgürlükleri ve insan hakları politikalarını el birliği ile geliştirmenin yollarını bulup hayata geçirmek önemli ve zorunludur. Siyaset kurumunun itibar kaybının sebeplerinden biri olan tutarsız, seviyesiz söylemlerden uzak durulmalıdır. Siyasetçinin siyaseti zenginleştirme ve itibar kazandırma işlevi bulunmaktadır. Türk milletinin tüm mensuplarının kardeşçe yaşamasını temin etmek asli görevdir. Birliktelik ve dayanışma öneminin kabul etmeyenlerin, çatışmaya sürekli vurgu yapması anarşiye çanak tutmaktadır.

Terörsüz Türkiye ile bölge hedefleri insan hakları ve özgürlüklerinin açılan bayrağı altında toplanmaktır. Söylediklerimizin anlaşılmasını bekliyoruz. İş birliği kurmanın yolu anlamaya yönelik adımlar da atmaktır.

Kürt kardeşlerimiz ile YPG'yi yan yana getirmek gafilliktir. Suriye'de yeni bir denklemi yeni bir yapı oluştu. Bu durum beklenen gayedir. Toprak bütünlüğü ile ilişkilidir. 30 Ocak'ta Şam ile SDG arasında, 10 Mart Mutabakatı ile 18 Ocak Mutabakatı ile ateşkeste Suriye'ye entegrasyon konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu bir kavşak noktasıdır. Devlet otoritesi sağlanmıştır. Yapılan anlaşmanın uygulaması dün başladı. Suriye'de devlet içinde devlet olmayacağı netleşti. Komşu ülkenin haritası artık tek renge bürünmüş ve işgalciler işgal ettikleri alandan çıkarıldı. Önemli bir etap böylelikle geçilmiştir.

DEM PARTİ İMRALI'YA SAYGI GÖSTERMELİ

PKK’nın kurucu önderliği 27 Şubat 2025 tarihinden itibaren verdiği tüm sözlerin ardında durdu mu? Durdu. Madem maksat hasıl oldu o halde bize düşen de PKK’nın kurucu önderliğine, DEM Parti’den tüm örgüt uzantılarına kadar saygı gösterilmesini istemek ve beklemektir

DÖNEN DÖNSÜN YOLUNDAN, BEN DÖNMEM YOLUMDAN

Türkiye'de olduğu gibi Suriye'de de provokasyonlar yaşanabilir. Sabırlı ve temkinli olmalı. Nusaybin'de bayrağımızı indiren alçaklar, milli birliğimizi yaralamaya çalışanlar ne yaparsa yapsınlar, Pir Sultan'ın sözleri ile sesleniyorum; "Koyun beni hak aşkına yanayım. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım? Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan"

Nefreti aşılayanlar kaybedecek, Türk Kürt kardeşliğini bozmayı planlayanlar kaybedecek. Terör örgütünün Kürt kardeşlerimizi vesayet altında tutmaya hizmet edenler iki cihanda da yatacak yer bulamayacak. Türk de bizim Kürt de bizim. Türk milleti de biziz Kürt milleti de biziz ve alayıyız.

CHP Genel Başkanı’nın Suriye devletinin terörle mücadelesini endişe verici bulması, Sayın Ahmet eş Şara’nın Suriye’nin tamamını temsil etmediğini dile getirmesi hüsran verici bir hezeyandır. Esad’ı kalbinde taşıyan, aklını ve gönlünü de YPG’ye kaptıran bu zatın ne sözü söz, ne de siyaseti mert ve millidir. “HTŞ’ye kravat takmakla olmaz” demiş. Anlayacağınız halt etmiş, gene çuvallamış. Sen de YPG’nin kravatını takabilirsin, Mazlum Abdi’yle el ele verebilirsin, dağ taş gezerek fesat/nifak üretimi yapabilirsin. Sayın Özel, zırvayı bırak sadede gel. Gürültü patırtı çıkarmanın siyaset olmadığını, laf ola beri gele türünden konuşmaların seni komik durumlara düşürdüğünü anla ve kabullen. Dilinin altındaki baklayı çıkar, Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğünü sağlamasından dolayı uykularının kaçtığını da itiraf et.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI SİYASİ AHMAKLIK

Ahlaken sorunlu siyaset zar atmaktan farksızdır; gelecek olan de her zaman hep yektir. CHP Genel Başkanı’nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündemde yer almayacaktır. CHP Genel Başkanı, seçim kapısını arala diye mırıldansa da, bizim Cumhur İttifakı olarak aralayacağımız kapı Türk ve Türkiye Yüzyılının cümle kapısıdır. Başka kapılara yüz sürmek, başka kapılardan medet ummak CHP’nin beklentisi ve dileği olsa da, Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı’nın böyle ucuz ve bayat gündemlerin peşinden savrulması, o kapı bu kapı gezip dolaşması siyasi akıl ve mantık dışıdır. CHP Genel Başkanı merak etmesin, seçim günü gelip çattığında Türk milleti yüksek iradesiyle istismarcı, inkarcı, rüşvetçi, kumarcı, komisyoncu, vurguncu organize yolsuzluk çetesine Türkiye’nin kaç bucak olduğunu muhakkak gösterecektir.

ABD, Venezuela'dan sonra İsrail'in tahriki ile İran'a karşı operasyon ihtimali sadece komşu ülkemiz için değil dünya için tehlikedir. İran'a askeri hareket yolu ile sözde ılımlı köstebek liderleri iş başına getirme senaryolu felaketleri tetikleyecektir. Siyonizm'in dürtmesi ile ABD'nin İran'ı vurması kabul edilemez emperyalist vandallık olacaktır. İran'ın ve diğer bağımsız devletlerin geleceğini temin edecek tek güç kendi halklarının haysiyetidir. Sayın cumhurbaşkanımızın uzlaştırma çabası takdire layıktır. İran'ın, Suriye'nin güvenliği bölgenin huzurunun kilit taşıdır. İran'a operasyon zincirleme sorunlar çıkarır. Bölgemiz yeni bir savaşı kaldıramaz. Tarafların aklı selim orta yolu bulması sisi dağıtacaktır.

Epstein belgeleri dünya kamuoyuna oturmuştur. Kan donduran iğrençliklerin yaşanması, skandallar furyası insanım diyen herkesin midesini bulandırmaktadır.

Kaynayan küresel sistem iflas bayrağını çekmiştir. Dünya yaşanabilir olmaktan çıkmakta.

MHP doğru bildiği yoldan ayrılmayacaktır. MHP ve Cumhur İttifakı küçük hesapların kendi ayaklarına pranga vurmasına izin vermeyecektir.

Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız nettir.