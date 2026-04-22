MHP lideri Devlet Bahçeli Demirören Medya heyetini kabul etti: Uzak Şehir'i kaçırmadan izliyorum

Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 18:18

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bahçeli, Yancı ve CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova ile Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin’le
MHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir süre görüştü.

Kabulde, son dönemdeki iç ve dış siyasi gelişmeler konuşuldu. Bahçeli, Yerli ve Milli Medya’nın özellikle de televizyonların devlet ve millet için önemine değindi.
Türk dizilerinin dünyadaki başarısından övgüyle bahseden Bahçeli, dizilerin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Devlet Bahçeli, özellikle Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisini kaçırmadan izlediğini vurguladı.

Bahçeli, ziyaretten dolayı memnuniyetini de dile getirdi.

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Ferdi Tayfur plakları ile Demirören Yayınlarından çıkan Sultan II. Abdülhamit Dönemi Suriye kitabını hediye etti.

