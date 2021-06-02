MHP lideri Devlet Bahçeli: ‘Atatürk Türkiye’dir, Cumhuriyet’tir’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vaazlarıyla milli birliği yaralamaya, tarihi şahsiyetleri kötülemeye hiç kimsenin cüret etmemesi gerektiğini belirterek, “Ey kendini bilmez akılsızlar, Atatürkümüzden ne istiyorsunuz? Herkes bilsin ki, Atatürk bizim ve milletimizin kırmızı çizgisidir” dedi. MHP Lideri, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

SEÇİME 754 GÜN VAR

“CHP Genel Başkanı, bir an önce seçime gidilmesini istiyor. CHP yönetimi öyle bir hale gelmiştir ki, hamama götürseniz kurna beğenmezler. Sayın Kılıçdaroğlu, fazla heveslenme ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur, bunu da kiralık aklından sakın çıkarma. Seçimlere 754 gün kalmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e tahammülsüzlük, lamı cimi yok, Türkiye Cumhuriyeti’ne tahammülsüzlüktür. Bugün varsak, bunun şeref payesi aziz Atatürk’ündür. Ayasofya-i Kebir Camii Şerif açılmışken, Taksim Camisi’nin Müslüman gönüllerle buluşturulması sağlanmışken nükseden Atatürk alerjisinin esas gerekçesini nasıl okumalı? Her güzel gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, suyu bulandıran, bunu da Müslüman kisvesi altında yapan kişilerin Türkiye’nin huzuruyla oynamaları provokasyondur.

Gizli FETÖ’cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir.

‘KARANLIK SOY KÜTÜĞÜ’

Atatürk milli birliğimizin ortak paydasıdır. Kim Gazi Paşa’ya saldırıyorsa, kimin Gazi Paşa’ya kötü sözü dokunmuşsa, ya soy kütüğünde bir karanlık nokta ya da mazisinde yüzünü kara çıkaracak bir mahcubiyeti vardır. Atatürk’e hakaret, mukadderatımıza da husumettir. Ey kendini bilmez akılsızlar, Atatürk’ümüzden ne istiyorsunuz?

MİLLETİMİZİN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR

O tarih sahnesine çıkmasaydı, doğduğunuzda kulağınıza ezan mı okunur, yoksa bir kilisede vaftiz mi edilirdiniz? İman ve insaf sahibi herkes ona hürmetle mükelleftir. Atatürk Türkiye’dir, Cumhuriyettir. Onu rahmetle anmak, saygı duymak, eserlerine sadık kalmak her Türk evladı için ödevdir. Atatürk’ten elinizi çekin. Anıtkabir-Kocatepe arasına çekilmiş çelik bir halat olan MHP, Atatürk’e sonuna kadar sahip çıkacaktır.”

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