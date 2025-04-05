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MHP lideri Devlet Bahçeli, 60 gün sonra mesaiye başladı

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#MHP#Devlet Bahçeli#Alparslan Türkeş
MHP lideri Devlet Bahçeli, 60 gün sonra mesaiye başladı
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 07:00

4 Şubat’ta geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından 2 ay sonra dün sahaya inerek mesaisine başlayan MHP Lideri Bahçeli, genel merkeze gelişinde alkışlar ve karanfillerle karşılandı. Duygusal anlar yaşayan Bahçeli, partilileri bozkurt işaretiyle selamladı.

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MHP Genel Başkanı Devlet  Bahçeli, 4 Şubat’ta Kocaeli Gebze’de bulunan Anadolu Sağlık Merkezi’ne tetkik, tahlil ve check-up yapılmak üzere giriş yaptı. Tetkitler sonucunda da daha önce ameliyat yapılmış olan kalp kapakçığında sorun meydana geldiği gözlemlenerek bir kalp kapakçığı girişimsel operasyon geçirdi. 14 Şubat’ta hastanedeki tedavi süreci tamamlanan Bahçeli, taburcu olup Ankara’ya geçti. Evinde nekahet dönemini geçiren MHP Lideri, dün ilk kez sahaya çıkarak mesaisine başladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 60 gün sonra mesaiye başladı
Partililer tarafından çiçekler ve tezahüratlarla karşılanan Bahçeli, ardından makamına geçti. Bahçeli 2. katın balkonundan bozkurt selamı verdi.

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TÜRKEŞ’İ ZİYARET ETTİ

Bahçeli, dün ilk olarak saat 14.00’te bazı Başkanlık Divanı üyeleri ile birlikte ölümünün 28’inci yıldönümü nedeniyle partinin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti. Türkeş’in mezarına karanfiller bırakıp dua eden Bahçeli, daha sonra Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın (TATSAV) açılışına katıldı. Buraya gelişinde arabası partililer tarafından karanfiller ve çiçeklerle donatıldı. Bahçeli, açılışın ardından da saat 14.30 civarı parti Genel Merkezi’ne geçerek mesaisine başlamış oldu.

MHP Lideri, Genel Merkez’de büyük bir ilgi ile karşılandı. Çok sayıda parti teşkilat üyesi “Hareketin lideri Devlet Bahçeli, durma ilerle evlatların seninle” tezahüratları ile Bahçeli’yi alkışladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 60 gün sonra mesaiye başladı

BALKONDAN SELAMLADI

MHP Lideri, Genel Merkez’de makamının bulunduğu ikinci katın balkonundan, uzun süre alt katlardaki teşkilat üyelerini bozkurt işareti yaparak selamladı. Bahçeli, elini kalbine de götürerek partililere sevgilerini sundu. Yoğun katılım ve ilgiden dolayı Bahçeli’nin oldukça duygulandığı görüldü. MHP Lideri’ne makamına geçene kadar aynı zamanda doktor olan Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul’un eşlik ettiği görüldü. Bahçeli’nin sahaya dönüşü MHP TBMM Grubu tarafından da sevinçle karşılandı. Milletvekilleri “Ömrün uzun olsun” mesajları paylaştı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, 60 gün sonra mesaiye başladı

 

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#MHP#Devlet Bahçeli#Alparslan Türkeş

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