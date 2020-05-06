MHP lideri CHP’ye sert çıktı: Darbe sevdalıları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidar hedefine ulaşabilmek için sandığın dışında yol arayanlar olduğunu belirterek, “Türkiye’de iktidar bellidir, görev süresi beş yıldır. 2023 yılının Haziran ayına kadar da seçim yoktur. Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, sokaklardan, silahlardan iktidar çıkarmayı hayal ediyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze almalıdır” tepkisini gösterdi.

Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:

ALÇAK SENARYO

“Türk milletine mensubiyeti ağır yaralı zevat ve ziyankâr çevrelerin melun emelleri son zamanlarda dikkat çekici şekilde artış göstermektedir. Türkiye ekonomisinin kararlı tedbirlerinin cesaretle devreye alınması iç ve dış odakları çılgına çevirmektedir. Böylesi bir ortamda CHP’li siyasetçilerin demokrasi dışı özlemleri, zilletin çamuruna bulanmış gazete, internet sitesi ve bazı köşe yazarlarının ‘Yeni bir zihniyet ve çağdaş siyasi iktidarı şart’ ifadeleri milli irade düşmanlığının nasıl da tavan yaptığına en açık delildir. CHP demokrasi hazımsızlarının kervanbaşıdır.

2023 HAZİRANINA KADAR SEÇİM YOK

Türkiye’de iktidar bellidir, görev süresi beş yıldır. 2023 yılının Haziran ayına kadar da seçim yoktur. Darbeci geleneğin siyaset ayağı olan CHP suçüstü yakalanmıştır. Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, sokaklardan, silahlardan ve zorbalıktan iktidar çıkarmayı hayal ediyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze almalıdır. Haksız bir şekilde maske dağıtılmadığından şikâyet eden köksüz CHP sözcülerinin, aslında yüzlerine taktıkları ihanet maskesini mesele etmeleri ahlaki tutarlılık gereğidir. Darbe sevdalıları, demokrasi katilleri her zaman karşılarında MHP ile Cumhur İttifakı’nı bulacaklardır.”