×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MHP lideri Bahçeli'nin taktığı yüzük ve rozet dikkat çekti! İşte anlamları...

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Devlet Bahçeli#Rozet
MHP lideri Bahçelinin taktığı yüzük ve rozet dikkat çekti İşte anlamları...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 14:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda taktığı yüzük ve rozetin sembolik anlamlar taşıdığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısı konuşmasında parmağındaki yüzük ve yakasındaki rozetin sembolik anlamlar taşıdığı ortaya çıktı. Yüzük tasarımında, berrak yapısı ve mavi tonlarıyla dikkat çeken Blue Topaz taşı kullanıldı.

Blue Topaz taşının; şeffaf, ferahlatıcı görünümüyle dolaşım dengesine katkı sağladığı, düşük tansiyonu olan kişilere enerji verdiğine inanılıyor. Taşın çevresinde, Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'a atfedilen "Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır" sözünün işlendiği yazı yer alıyor.

MHP lideri Bahçelinin taktığı yüzük ve rozet dikkat çekti İşte anlamları...

Yüzüğün yan kısımlarında ise Selçuklu kartal sembolünün kanat formu vurgulanıyor. Yüzüğün diğer cephelerinde kabartma olarak işlenen çift başlı kartal motifleri, tasarıma tarihi derinlik ve sembolik anlam katarken tüm unsurlar bir araya gelerek bütünlüklü bir kompozisyon oluşturdu.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Rozet tasarımının ise yüzüğün estetik ve sembolik unsurlarına uygun olarak Blue Topaz taşları, kabartma detaylar ve Sultan Alparslan'ın sözü referans alınarak yapıldığı öğrenildi.

MHP lideri Bahçelinin taktığı yüzük ve rozet dikkat çekti İşte anlamları...

Gözden KaçmasınMHP lideri Bahçeli: CHPnin önünde iki yol varMHP lideri Bahçeli: CHP'nin önünde iki yol varHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#MHP#Devlet Bahçeli#Rozet

BAKMADAN GEÇME!