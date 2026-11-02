MHP Lideri Bahçeli'nin acı günü.. Kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti

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Bankacılık sektöründen emekli olan ve bir dönem ağabeyi Devlet Bahçeli ile Ankara'da aynı evde yaşadığı öğrenilen Serpil Bahçeli'nin vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Bahçeli'nin cenazesi, ikindi namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi. Serpil Bahçeli'nin vefatının ardından Osmaniye'de bulunan Dr. Devlet Bahçeli Konağı'nda taziye çadırı kuruldu. Taziye çadırına gelen aile yakınları ve vatandaşlar, Bahçeli ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Kurulan çadırda taziyelerin kabul edilmeye devam edildiği öğrenildi.



SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI



CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli’nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin muhterem kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli Hanımefendi’nin vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet; başta muhterem büyüğümüz MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, değerli ailesine, yakınlarına ve MHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet, makamı âli olsun.



ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Yüce Allah’tan rahmet; Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI FARUK ACAR: Milliyetçi Hareket Partisi Lideri ve Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere Bahçeli ailesinin ve tüm yakınlarının acısını yürekten paylaşıyor, sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Mekanı cennet olsun.