MHP Lideri Bahçeli’den yol haritası

MHP Lideri Bahçeli, Türkgün Gazetesi’ne verdiği kapsamlı bir röportajda “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin özetle şu önerilerde bulundu:

“Terörsüz Türkiye Süreci ve Gelişmeler: Bugüne kadar ortaya konulanlar önemli bir başarıdır, artık sonuca ulaşacak hamlelerin de yapılması şarttır. Bu noktada terörün tekrar ortaya çıkmasının önünü kesmek amacıyla gerekli yasal ve idari düzenlemeleri yapmak öne çıkmaktadır. Silah bırakma ve devlet yetkililerinin bu silahları teslim alma süreci kısmen de olsa devam etmektedir.

Yeni Aşama ve Yol Haritası: Söylemlerin karşılıklı anlam kazanması noktasında bir iletişim eksiliği yaşandığı görülmektedir. Bu noktada yeni aşama için bir yol haritası ortaya koymak bu doğrultuda gerekli mekanizmaları harekete geçirmek gerekmektedir. Hızlı, etkin ve sonuç alıcı karar ve uygulamayı mümkün kılan bir model ortaya konulmalıdır. Tek merkezli karar mekanizması ile hızlı ve etkin karar süreçlerini inşa etmek öne çıkmaktadır. Başından beri ‘örgütün kurucu önderi’ ifadesinin kullanılması da en hızlı şekilde terörsüz Türkiye hedefine ilişkin sonuç almaya yöneliktir. Bu noktada devlet kurumlarının bırakılan silahları alma, silah bırakmayanları da bertaraf etme gücü ve kudretiyle hareket etmesi gerekmektedir. Gecikmeye mahal bulunmamaktadır.

MAHKÛMİYET HALİ SAKLI KALACAK

Tüm bu süreçleri koordine etmek ise fesih sürecinde örgüt içi karar ve uygulamaları yönlendirecek bir kapasite oluşumu ile yeterli hıza ve etkinliğe erişecektir. Bu durumda PKK’nın kurucu önderlik statüsü de sona erdiğinden, Abdullah Öcalan’ın sürecin yönetimine katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak bir mekanizma oluşturulması gereği ortaya çıkmaktadır. Adı geçenin mahkûmiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Bize göre “Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü” bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir. ‘Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü’nün kuruluş amacı kapsamı, görev ve sorumlulukları ile çalışma şekli şu şekilde olabilecektir:

Koordinatörlük Mekanizmasının Tanım, Amaç, Kapsam ve İşleyişi: Koordinatör PKK’nın kurucu önderi Abdullah Öcalan olacaktır. Koordinatörlük PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir. Bu doğrultuda Öcalan’ın koordinatör statüsü, örgütün tasfiye süreci ile sınırlı kalacaktır.

ÖCALAN’IN SİYASAL FİGÜRLEŞMESİ DEĞİL

Bahsi geçen statü içerisinde siyasallaşma kavramıyla ifade edilen gerçekliğin, Öcalan’ın siyasal figürleşmesi değil siyasal karşılıklarının Türkiyelileşmesidir. DEM Parti ya da daha sonra ortaya çıkabilecek diğer alternatifler ülke bazlı politika üretecek biçimde ulusallaşmalıdır. Dolayısıyla Öcalan’ın buradaki fiili sosyal statüsü, silahın sustuğu ve siyasetin konuştuğu bir alana işaret etmektedir. Abdullah Öcalan, Barış ve Siyasallaşma Koordinatörü sıfatıyla kendisine sağlanacak iletişim ve lojistik imkânlarla fesih ve silah bırakma sürecindeki örgüte bağlı gecikme, karşı duruş ve diğer aksaklıkları gidermede etkili olabilecektir.

BULUNDUĞU CEZAEVİNDE

Devletin belirleyeceği yetkili kişiler ve lojistik destek bulunduğu cezaevinde temin edilecektir. Kendisine örgüt mensupları ile sağlıklı iletişim kurma imkânı sağlanacaktır. Kamuoyuna doğrudan açıklama olmasa da basın yayın kuruluşları, akademik, STK ve benzeri yapılarla temas hakkı tanınabilecek bu şekilde barış ve Terörsüz Türkiye hedef ve kararlılığının geniş kitlelerde karşılık bulmasına katkı sağlanacaktır. Yürüttüğü faaliyetleri raporlaması devlet organları tarafından yerine getirilecektir.

Sürecin Takibine İlişkin Yasama ve Yürütmede Kurumsal Yapı İnşası: Terörsüz Türkiye gelişmelerini takip etmek üzere yasama ve yürütme içerisinde iki ayrı komisyon kurulabilecektir.

Terörsüz Türkiye: Algılar, Olgular, Doğrular: İç cepheyi güçlendirmek bu yönde bir toplumsal mutabakat oluşturmak, millet olma vasfını güçlendirecek önemli bir aşama olacaktır. Toplumsal mutabakat; toplumsal dönüşüm, barış ve uzlaşmanın önemli bir parçasıdır.

Terörsüz Türkiye İnşasında Toplumsal Düzen: PKK’nın feshedilmesi ile hukuki meşruiyete sahip herkesin, Anayasa ve ilgili kanunlara göre siyaset yapmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Abdullah Öcalan’ın PKK’nın feshini istemesi ve siyaset yoluyla fikirlerini inşa etme mücadelesinden bahsetmesi, savundukları fikirleri siyasi mücadeleye evirmek istediklerini göstermektedir. Koordinatörlük bu yönüyle aynı zamanda meşru siyaset mekanizmalarının inşası için taraftarları üzerinde etkili olabilecek bir mekanizma olarak da işlev görebilecektir.”