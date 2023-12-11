MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması: Komisyon çalışmaları devam ediyor

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlere dair açıklama yaptı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yerel seçim çalışmaları kapsamında görüşmesine ilişkin "Komisyon çalışmaları devam ediyor. Sonuçlanmaya yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir." dedi.