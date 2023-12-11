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MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması: Komisyon çalışmaları devam ediyor

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#MHP#Devlet Bahçeli#Recep Tayyip Erdoğan
MHP lideri Bahçeliden yerel seçim açıklaması: Komisyon çalışmaları devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 17:33

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yerel seçim çalışmaları kapsamında görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Bahçeli, komisyon çalışmalarının devam ettiğini, sonuçlandıktan sonra görüşmenin olabileceğini söyledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlere dair açıklama yaptı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yerel seçim çalışmaları kapsamında görüşmesine ilişkin "Komisyon çalışmaları devam ediyor. Sonuçlanmaya yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir." dedi.

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#MHP#Devlet Bahçeli#Recep Tayyip Erdoğan

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