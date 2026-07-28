MHP Lideri Bahçeli’den Yeni Parti açıklaması

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Yeni Parti hattında yaşanan tartışmalarla ilgili yazılı açıklama yapan Bahçeli özetle şunları söyledi: “Özgür Özel’in de siyasi emeği, hem CHP çatısı altında sürdürmüş olduğu hem de Türk siyasi hayatına geçtiğimiz günlerde giren Yeni Parti ile temsil ettiği Genel Başkanlık makamı ve buna bağlı olarak kendisinin politikasına güvenen 91 milletvekili ile iyi dileklerini esirgemeyen potansiyel seçmen kitlesi aşikârdır. Özel’in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP-Yeni Parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse Sayın Özel’in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır.

FİGÜRAN TARTIŞMASI

Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. CHP’nin köklü geçmişinin yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir. Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur.

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HUKUK AYDINLATMALI

Hakikat, hukukun aydınlığında ortaya çıkarılmalı, söylenti siyasetinin karanlık gölgesi demokrasimizin üzerine düşürülmemelidir. Siyaset, yakılan köprülerin dumanında yürümeyecektir. CHP’nin kurumsal kimliği korunarak Kılıçdaroğlu’nun siyasi ve hukuki hakları gözetilebilir; Özel’in Yeni Parti ile yeniden filizlenen Genel Başkanlık makamına ve siyasi mücadelesine saygı gösterilebilir.”

TORUN ÇATLI’DAN ZİYARET

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Çatlı’nın kızı Gökçen Çatlı ve torunu Abdullah Yiğit Özen’i makamında kabul etti. Geçen günlerde gerçekleşen görüşmede Bahçeli, Abdullah Yiğit Özen’e “Eğitimini tamamlayalım. Peşimi bırakma, ben de senin peşini bırakmam bilesin” dedi.