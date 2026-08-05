×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye Yasası açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#MHP#Terörle Mücadele
MHP lideri Bahçeliden Terörsüz Türkiye Yasası açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 11:03

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açıklamasında "Dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazandı bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillendi." dedi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılan adımların tarihi önemine dikkat çekerek, sürecin toplumsal uzlaşı ve bölgesel istikrar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Atılan imzaların hayırlı olmasını dileyen Bahçeli, "Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk’üyle, Kürt’üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VE KURTULMUŞ'A TEŞEKKÜR

Sürece sağladığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür eden Bahçeli, şöyle devam etti;

Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz. 

Haberin Devamı

MHP lideri Bahçeliden Terörsüz Türkiye Yasası açıklaması

BAHÇELİ DÜN İMZA ATMIŞTI

Terörsüz Türkiye sürecine en başından beri destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, imzaya açılan ve Meclis'e sunulacak olan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi teklifine dün imza atmıştı.

Gözden KaçmasınTerörsüz Türkiyede kritik gün: AK Parti kapalı grup toplantısı Mecliste başladıTerörsüz Türkiye'de kritik gün: AK Parti kapalı grup toplantısı Meclis'te başladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#MHP#Terörle Mücadele

BAKMADAN GEÇME!