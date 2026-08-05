MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye Yasası açıklaması

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılan adımların tarihi önemine dikkat çekerek, sürecin toplumsal uzlaşı ve bölgesel istikrar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Atılan imzaların hayırlı olmasını dileyen Bahçeli, "Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk’üyle, Kürt’üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VE KURTULMUŞ'A TEŞEKKÜR

Sürece sağladığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür eden Bahçeli, şöyle devam etti;

Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz.

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BAHÇELİ DÜN İMZA ATMIŞTI

Terörsüz Türkiye sürecine en başından beri destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, imzaya açılan ve Meclis'e sunulacak olan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi teklifine dün imza atmıştı.