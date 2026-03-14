MHP lideri Bahçeli'den Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı

#MHP#Devlet Bahçeli#İlber Ortaylı
MHP lideri Bahçeliden Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2026 16:11

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk milletinin yetiştirdiği muhterem ve müstesna ilim insanı, kalemiyle ve kelamıyla tarih şuurunun oluşmasında ve olgunlaşmasında muazzam hizmetleri bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamızı kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz.

Merhum Ortaylı Türk düşünce hayatının mütefekkir ve münevver simalarından birisiydi.

Türk tarihinin derinliklerine nüfuz etmeyi başarmış, aynı zamanda bunu anlaşılabilir dil ve üslup maharetiyle anlatmayı, tanıtmayı ve takdim etmeyi muhtevalı müktesebat hüneriyle ikmal ve ifa etmiş bir değerli şahsiyetti.

Alimin ölümü alemin ölümü diye tanımlansa da; bu tarih alimimiz eserleriyle, sözleriyle, öğütleriyle ve öngörüleriyle maşeri vicdanda her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.

Kederli ailesine, Türk akademik hayatına, elbette aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, ruhu şâd olsun diyorum."

#MHP#Devlet Bahçeli#İlber Ortaylı

