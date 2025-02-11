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MHP lideri Bahçeli'den Özgür Özel'e teşekkür telefonu

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#Devlet Bahçeli#MHP
MHP lideri Bahçeliden Özgür Özele teşekkür telefonu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 16:01

CHP lideri Özgür Özel, başarılı bir kalp ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. MHP lideri Bahçeli, CHP grup toplantısının ardından, bugüne kadar sağlık durumunu MHP kurmayları üzerinden takip eden CHP lideri Özgür Özel'i arayarak kendisi hakkındaki açıklamaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

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CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, başarılı bir kalp ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. MHP lideri Bahçeli, CHP grup toplantısının ardından, bugüne kadar sağlık durumunu MHP kurmayları üzerinden takip eden CHP lideri Özgür Özel'i arayarak kendisi hakkındaki açıklamaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti. CHP lideri Özel de Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunarak, kısa zamanda sağlığına kavuşup çalışmalarına başlamasını temenni etti" ifadelerine yer verildi.

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#Özgür Özel#Devlet Bahçeli#MHP

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