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MHP lideri Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel duygulandıran video

#Ankara#MHP#Osmaniye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde video hazırlattı. Videoda, PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Osmaniyeli öğretmen Yasemin Tekin'e de yer verildi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, 7 Ocak’ta memleketi Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümüne özel kısa film hazırlattı. 4 dakikalık video, Bahçeli'nin eğitim hayatının başladığı ve adına şeref köşesi bulunan Yediocak İlkokulu'nda çekildi. Bahçeli’nin ilkokul mezunlar tablosundaki fotoğrafıyla başlayan kısa filmde tüm şehit öğretmenleri temsilen PKK terör örgütü tarafından 1993 yılında eşi Bayram ve 2 yaşındaki kızı Bahar Tekin ile birlikte Bitlis’te şehit edilen Osmaniyeli öğretmen Yasemin Tekin'e de yer verildi.

MHP lideri Bahçeliden Osmaniyenin kurtuluş yılına özel duygulandıran video

Şehit öğretmen Tekin'i temsilen filmde rol alan öğretmen, sınıftaki takvim yaprağını 7 Ocak'a getirip, öğrencilerine Osmaniye’nin kurtuluş tarihi olan 1922 yılını anımsatarak, Şehit Palalı Süleyman, Pehlivan Mustafa, Rahime Hatun başta olmak üzere Osmaniye'nin milli mücadele şehitlerinin isimlerini okudu.
MHP lideri Bahçeliden Osmaniyenin kurtuluş yılına özel duygulandıran video

Başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin saldırıları sonucu en fazla şehit verilen illerden olan Osmaniye’nin milli mücadeledeki öneminin anlatıldığı filmin finalinde ise Devlet Bahçeli'nin "Yiğit Osmaniye; istiklalinin 100'üncü yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.

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