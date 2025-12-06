MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

Haberin Devamı

İşte MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22. dönemine katılan kardeşlerimi huzurlarınızda yürekten kutluyor, başarılar diliyorum. Siyaset ve Liderlik Okulumuz, 780'e ulaşan öğrencilerimize kapılarını açmıştır.

İnsanın dini aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur. Aklın olmadığı yerde ahlak ve hürriyetin adaletinden bahsedilemez. Akıllarını kullanmak yerine alıklanmış kafaları ile bizi tebrik etmelerini anlamalarını bile beklemiyoruz.

"AHLAK BAŞKA, ETİK BAŞKADIR"

Zihni fırıl fırıl dönenlerin ülkemize, milletimize hiçbir yararlarının dokunmayacağını biliyoruz. Ahlak başka, etik başkadır.

Ahlak her şeyden evvel bir eğitim meselesidir. İnsan gün geçtikçe yiyip içen, ahlak ve adalet mahrumiyetiyle yanıp kavrulan, sosyal medyanın zehriyle birbirini boğazlayan bir varlık haline gelmektedir. Asıl fecaat bu değil midir? Milli ve manevi değerlerden uzak distopik toplum atmosferi üstümüze gelmiyor mu?

Haberin Devamı

"TÜRK SPORUNA GÖLGE DÜŞÜRENLERE HERKES KAFA YORMALI"

Bahis iddialarıyla Türk sporuna gölge düşürenlerin milletimizin alın terini dolandıranların neden olduğu ahlaki kriz hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir konu değil midir? Yalan dolan ve iftiradan medet umarak siyasi diyalogları kapamak bir ahlaki kriz değil midir? Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İBB soygunluğu her tarafa sıçramıştır. Bu bir ahlak krizi değil midir? Adaletin devreye girmesine saldırmak hem adalet hem de ahlak krizi değil midir?

Çocuk yaştaki tetikçilerinin sahaya sürülmesi, ailelerin dağılması bir ahlak krizi değil midir? Adliyedeki altınları çalmak bir ahlak krizi değil midir?

Ahlak samimi inançla bağlıdır. İrfan sahibi olmak kendini bilmek demektir. Bunun basamakları da akıldır, adalettir.

Ayrıntılar geliyor...