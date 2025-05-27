MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ediyor. Bahçeli, anıta karanfil bıraktı. Bahçeli açıklamalarda bulunuyor.

İşte MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Hepinizi kemali hürmetle selamlıyorum. Şehitlik en yüce makamın adıdır. Karanlıktan medet umanlar unutulmuşluğa terk edilmişken, şehitlerimiz aydınlık içindedir. Aziz şehitlerimizin kutlu emanetleri nesilden nesile anlatılacaktır. Ülkücü şehitler kahramanlık timsalidir. Vatana millete ce davaya bağlılıkları muhakkaktı. Hayatlarını ülkü ve ilkelerine adamışlardı. Tuzu kurular gibi sırça köşklerde ahkam kesmediler. Nabza göre şerbet vermediler. Dışta fakir, içte zengin olmayı bildiler.

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Egolarını erdemlerinin önüne geçirmediler. Her şeyin bir vakti vardır. Toprağımızda izi olmayanların, tarlası omuzunda oradan buraya gezenlerin maske takıp MHP'yi haksız şekilde suçlaması şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlıktır. O vakit Türkiye Yüzyılı ile simgelenmektedir, yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir. Şehitlerimizin kutlu emanetleri, ömrümüzün tam özündedir.

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