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MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Devlet Bahçeli#Ülkücü Şehitler Anıtı
MHP lideri Bahçeliden önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 14:13

Ankara'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açıklamalarda bulunuyor.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ediyor. Bahçeli, anıta karanfil bıraktı. Bahçeli açıklamalarda bulunuyor.

İşte MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Hepinizi kemali hürmetle selamlıyorum. Şehitlik en yüce makamın adıdır. Karanlıktan medet umanlar unutulmuşluğa terk edilmişken, şehitlerimiz aydınlık içindedir. Aziz şehitlerimizin kutlu emanetleri nesilden nesile anlatılacaktır. Ülkücü şehitler kahramanlık timsalidir. Vatana millete ce davaya bağlılıkları muhakkaktı. Hayatlarını ülkü ve ilkelerine adamışlardı. Tuzu kurular gibi sırça köşklerde ahkam kesmediler. Nabza göre şerbet vermediler. Dışta fakir, içte zengin olmayı bildiler.

MHP lideri Bahçeliden önemli açıklamalar

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Egolarını erdemlerinin önüne geçirmediler. Her şeyin bir vakti vardır. Toprağımızda izi olmayanların, tarlası omuzunda oradan buraya gezenlerin maske takıp MHP'yi haksız şekilde suçlaması şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlıktır. O vakit Türkiye Yüzyılı ile simgelenmektedir, yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir. Şehitlerimizin kutlu emanetleri, ömrümüzün tam özündedir. 

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MHP lideri Bahçeliden önemli açıklamalar

MHP lideri Bahçeliden önemli açıklamalar

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#MHP#Devlet Bahçeli#Ülkücü Şehitler Anıtı

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