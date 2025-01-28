MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

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İşte MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Yurt içinde ve yurt dışında TV ekranlarından, radyo kanallarından bugünkü toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı, bütün kardeşlerimizi yürekten selamlıyor hepsine şükranlarımı sunuyorum.

BOLU'DAKİ YANGIN FACİASI

Kimi zaman ihmaller zincirinin kıvılcımlarıyla tutuşuruz. Ateş düştüğü yere yakar cümlesi sık sık telaffuz edilse de kazın ayağının öyle olmadığını biliyoruz. 1 hafta önce kahredici ve korkunç bir felaketle sarsıldık. Bolu'da otelde çıkan yangın 78 vatandaşımızı hem yakarak hem zehirli dumanla boğarak hayattan kopardı. Merhum vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, küçücük yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kurtulanlara geçmiş olsun temennilerimle birlikte şifalar diliyorum. Boğaz dokuz boğumdu, sekizi yutkunmak biri konuşmak içindir. Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların, karşılıklı sataşmalar bir ur gibi etrafı sardı.

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Değersiz tartışmalardan bir şey anlayan var mı? Hangi ara insanlık değerlerine bu kadar yabancılaştık. Yerin üstündekiler tepinirken, mahşer günü yerin altındakilere ne diyecekler? Ne yapalım sorunluluğu üzerimizden atmak için önümüze geleni karalamak zorunda mıydık diyecekler. 78 vatan evladının hesabını kimler verecek? Bu sözler Cumhurbaşkanımıza aittir; Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında kör dövüşüne dönmesini doğru bulmuyoruz. Facianın dumanları tütüyorken onu bunu suçlayıp işin içinden kurtulmaya çalışmak narsistliktir.

Sorumluları adaletin karşısına çıkaramazsak gerçek anlamda hiçbir sorunu çözemeyiz. Bırakalım yargı görevini yapsın. 78 vatandaşımızın vebalini taşıyanlar hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler. Benim yetki alanımda değil demek ahlaki sorumluluk iradesini gasbetmektir. Sosyal medyada servis edilen resmi rapor ve yazışmaları nereye koyacağız. 8 başlıktaki eksikliği, aynı başvurunun geri çekilmesinin peşine düşmeyecek miyiz? Pişkin otel sahibinin suçu alenen sabitken, Bolu Belediyesi’nin yangını siyasi karambol arayışını; bahse konu belediyenin siyasi sorumlusu olan şahsın polemik çarkı döndürüp orayı burayı hedef alarak çamur atmasını; ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek öz eleştiriden imtina etmesini; valiliğin ve il özel idaresinin sorumluluk alanında ısrarla uzak duruşunu isabetli ve doğru bulmadığınızı açıklamak mecburiyetindeyim. Bolu Kartalkaya yangını faciadan fazla, cinayettir. İnsan hayatımız ucuz olmamalıdır. Türkiye yürekleri yakan olayla anılmamalıdır.

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Filistinlilerin nerede yaşayacağına kimse karar veremez.

Seçim beklentisi hayali bir beklentidir. Boşuna kürek çekmektir.

Ayrıntılar geliyor...