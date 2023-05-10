Bahçeli: Oyuna gelmeyeceğiz, şiddetin tarafı olmayacağız

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İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Türkiye Cumhuriyeti karanlığı aydınlatan Türk milletinin mücadele bereketidir. Sonunda Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne ulaştık. Bu eser can pahasına korunacaktır.

Soruyorum size Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri genel seçimlerine hazır mısınız? Giresun'un dik duruşunu demokratik tercihinizi savunacak mısınız? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyip durmak yok yola devam diyecek misiniz? Giresun'u çok seviyoruz.

2022 yılının Haziran ayında Topal Osman Ağa'nın itibarını iade için teklik vermiştik. Giresun'a vefa borcumuzun ödenmesi için mücadele edeceğiz. Biz Sarosçu Osman'ı değil Topal Osman Ağa'yı biliriz. Biz adaleti bir terörist için değil bir kahraman için isteriz.

Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır. Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlarının içimize sızdırdığı truva atıdır. Türkiye'yi böldürmeyeceğiz.

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Afrin'i alacağız diyenlerin sonu hüsrandır.

Montaj ve dublajcı alçakların tekrar devreye girmesi tesadüf değildir.

Türkiye'yi karıştırmak için kirli eller faaldir. Oyuna gelmeyeceğiz, şiddetin tarafı olmayacağız. Karanlık kampanyalarına sabırla direneceğiz. Zaman sağduyu zamanıdır, soğukkanlı olma zamanıdır. Provokasyonlara uyanık olmak zorundayız. Ahlaksızlara geçit vermemek mecburiyetindeyiz. Şimdiden 14 Mayıs'ta Cumhur'un zafere ulaşacağını görenler kudurdu.

Erzurum'da kaos provokasyonu yapanlar bellidir. Malum belediye başkanı tahriklerine hız vermiştir.

Devlet ve milletiyle hep birlikte her şeyden önce Türkiye. Engelleri zorlukları hep birlikte aşarız. Cumhuriyetin yeni yüzyılında güçlü devleti hep birlikte ihya ederiz. Birlikte çok daha güçlüyüz. 14 Mayıs'ta fitneciler kaybedecek, şeytani planlar kaybedecek. Ahlaksızlar kaybedecek. Karanlık senaristler kaybedecek. Kılıçdaroğlu, zillet ittifakı partileri kaybedecek. Ülkülerimiz kazanacak. Kazanmak için biz de varız diyor muyuz? Kaybedenler kulübünü sandığa gömmek için hazır mıyız?

Kılıçdaroğlu 6 Mayıs 2023 tarihinde yayınladığı videoda yine çuvalladı, rezil oldu. İpekyolunu canlandıracağım dedi. Kılıçdaroğlu yapılan her şeye karşı çıkmıştı. Dev projelere kulp takmıştı. Kılıçdaroğlu'nun liyakati yoktur. Bir ara da herkese traktör dağıtacağım diyordu, yalan olduğu ortaya çıktı mı?

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14 Mayıs'ta bunların alayı uçurumun dibine boylayacaklardır.

Türk milletinden ahlaken kopmuşlardır. Zillet ittifakı sırtını akbabalara dayamıştır. Artık her şey ortadır, kimin kiminle yürüdüğü dibine kadar bellidir.

Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini yazanlar alçaktır. PKK, zillet ittifakına destek veriyor mu? Ne yaparlarsa yapsınlar beyhudedir. 14 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde vatana sahip çıkacak mısınız? Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Bu evetlerin gücü ve güveniyle aziz milletim sıra sende diyorum. Birlikte çok daha güzel günlere ulaşacağız. Biz ekonomik kalkınmanın yanındayız, enerjide dışa bağımlılığına son vermek için çalışan sağlam iradeyle yan yanayız.

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14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu ve zillet ortaklarına hesap soracak mısınız? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek misiniz? 14 Mayıs'ta kazanan Türkiye olacaktır. 14 Mayıs akşamında sonuçlar belli olduğunda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a Hans'a, Johny'ye kurban edemeyiz. Onun için Recep Recep Recep diyeceğiz."