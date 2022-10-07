MHP Lideri Bahçeli’den Mevlid Kandili mesajı

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Bahçeli’nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Efendimiz Resulullah Miladi 571 yılında dünyaya teşrif buyurarak beşeriyetin ufkunda ilahi vahyin sıcaklığıyla bir çığır açtı. Cehaletin, putperestliğin, zulmün hakim olduğu bir dönemde akıl, ahlak, adalet, hoşgörü, merhamet ve hidayet çağrısıyla İslam’ın meşalesini yaktı. İki cihan serveri Efendimiz hakkın ve hakikatin tebliğiyle çorak gönülleri yeşertti, solmuş umutları yükseltti, sıkılı yumrukları araladı, barış ve kardeşliğe vurulan kilitleri açtı. Rahmet sıcaklığıyla insanlığı kucakladı, karanlıkları çağlar üstü mesajlarıyla aydınlattı. Hz. Peygamberin yeryüzünü şereflendirmesinin 1451. yıl dönümünde idrak ettiğimiz Mevlid Kandilimizin aziz Türk milletine, Türk-İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, saadet, selamet ve esenlik nasip etmesini niyaz ediyor, dualarımız kabul, kandilimiz mübarek olsun diyorum.”