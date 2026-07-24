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MHP lideri Bahçeli'den 'Lozan' mesajı

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Devlet Bahçeli#Lozan Barış Antlaşması
MHP lideri Bahçeliden Lozan mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 12:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümünde sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Bilinmelidir ki, Lozan Barış Antlaşması’nı orasından burasından kurcalayanlar, milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar Türkiye Cumhuriyeti’ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir. Bu şuursuz ve gayri milli güruhun dayatmalarına müsaade edilmeyecek, Lozan Barış Antlaşması’nın milli mücadeleyle sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir" denildi.

MHP lideri Bahçeliden Lozan mesajı

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#MHP#Devlet Bahçeli#Lozan Barış Antlaşması

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