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MHP lideri Bahçeli'den 'Kudüs Davamız' kitabı

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#Devlet Bahçeli#MHP#Kudüs Davamız
MHP lideri Bahçeliden Kudüs Davamız kitabı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 17:11

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Kudüs Davamız" isimli bir kitap çıkardı. Yapılan açıklamada, "7 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin MHP'nin öneri ve hedeflerini değerlendirdikleri kitabı çıktı." denildi.

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MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından "7 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin, Milliyetçi Hareket’in duruş, ölçü, öneri ve hedeflerini değerlendirdikleri “Kudüs Davamız” isimli kitabı çıktı. Zalime karşı mazlumun, batıla karşı Hak’kın, katliam ve cinayete karşı yaşatma ve yaşamanın iradesi olan Liderimizin seslenişinden doğan ve kararlılıkla yol alan duruşumuz; Türk İslam Dünyası’nın Kudüs Davası’nı sahiplenmesi ile daha adil, huzurlu ve insanca yaşamanın hazzına mutlaka erişecek bir dünya için yolumuza ışık olacaktır" mesajını paylaştı.

MHP lideri Bahçeliden Kudüs Davamız kitabı

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#Devlet Bahçeli#MHP#Kudüs Davamız

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