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MHP lideri Bahçeli'den Kahtalı Mıçe için taziye mesajı

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#Kahtalı Mıçe #Devlet Bahçeli#MHP
MHP lideri Bahçeliden Kahtalı Mıçe için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 16:31

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhum sanatçımız Kahtalı Mıçe'ye Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailesine, sevenlerine, bilhassa Adıyamanlı kardeşlerime sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk Halk Müziğinin güçlü sesi, eserleriyle ve seslenişiyle milletimizin gönül tellerini titreten, aynı zamanda Adıyaman’ın yetiştirdiği mümtaz ve müstesna sanatçılarımızın önde gelen isimlerinden birisi olan Mustafa Aslan’ın, namıdiğer Kâhtalı Mıçe’nin vefatından büyük bir üzüntü duydum.

Merhum sanatçımız Kâhtalı Mıçe’ye Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailesine, sevenlerine, bilhassa Adıyamanlı kardeşlerime sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Rabbim Cennetiyle buluştursun, merhamet ve gufranıyla muamele etsin inşallah."

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#Kahtalı Mıçe #Devlet Bahçeli#MHP

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