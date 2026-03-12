Haberin DevamÄ±

MHP'nin sosyal medya hesabÄ±ndan, 12 Mart Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n KabulÃ¼ ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Genel BaÅŸkan BahÃ§eli'nin mesajÄ±na yer verildi.

"12 Mart Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n kabulÃ¼ kutlu olsun" ifadesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± videolu paylaÅŸÄ±mda BahÃ§eli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°stiklal MarÅŸÄ±'mÄ±z TÃ¼rk kahramanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mÄ±sralara iÅŸlenmiÅŸ bir diriliÅŸ abidesi, muhteÅŸem bir mÃ¼cadelenin ebedi vesikasÄ±dÄ±r. Yurduna alÃ§aklarÄ± uÄŸratmamak uÄŸruna gÃ¶ÄŸÃ¼slerini siper eden bÃ¼tÃ¼n aziz ÅŸehitlerimize, kahramanlarÄ±mÄ±za, bir ahlak ve adanmÄ±ÅŸlÄ±k niÅŸanesi olan muhterem vatan ÅŸairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'a en derin ÅŸÃ¼kran hislerimle birlikte CenabÄ±allah'tan gani gani rahmetler diliyorum."

