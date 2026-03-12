×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLERGündem Haberleri

MHP lideri Bahçeli'den 'Ä°stiklal MarÅŸÄ±' mesajÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#MHP#Devlet Bahçeli#Ä°stiklal MarÅŸÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 12, 2026 11:28

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n kabulÃ¼nÃ¼n 105'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, Milli Åžair Mehmet Akif Ersoy'u ve tÃ¼m ÅŸehitleri rahmetle andÄ±.

Haberin DevamÄ±

MHP'nin sosyal medya hesabÄ±ndan, 12 Mart Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n KabulÃ¼ ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Genel BaÅŸkan BahÃ§eli'nin mesajÄ±na yer verildi.

"12 Mart Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n kabulÃ¼ kutlu olsun" ifadesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± videolu paylaÅŸÄ±mda BahÃ§eli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°stiklal MarÅŸÄ±'mÄ±z TÃ¼rk kahramanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mÄ±sralara iÅŸlenmiÅŸ bir diriliÅŸ abidesi, muhteÅŸem bir mÃ¼cadelenin ebedi vesikasÄ±dÄ±r. Yurduna alÃ§aklarÄ± uÄŸratmamak uÄŸruna gÃ¶ÄŸÃ¼slerini siper eden bÃ¼tÃ¼n aziz ÅŸehitlerimize, kahramanlarÄ±mÄ±za, bir ahlak ve adanmÄ±ÅŸlÄ±k niÅŸanesi olan muhterem vatan ÅŸairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'a en derin ÅŸÃ¼kran hislerimle birlikte CenabÄ±allah'tan gani gani rahmetler diliyorum."

Â

MHP lideri BahÃ§eliden Ä°stiklal MarÅŸÄ± mesajÄ±

Gözden KaçmasÄ±nBahÃ§eliâ€™den fÃ¼ze Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±: KafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorBahçeliâ€™den füze çÄ±kÄ±ÅŸÄ±: KafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#MHP#Devlet Bahçeli#Ä°stiklal MarÅŸÄ±

BAKMADAN GEÇME!