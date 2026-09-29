MHP lideri Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermelidir

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MHP lideri Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda gözaltı ve tutuklama gerçekleştirildiğini hatırlattı. Ekonomi yetkililerinin gelişmeleri fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelen ve finansal sisteme sirayet eden herhangi bir riskin söz konusu olmadığı şeklinde değerlendirdiğini aktaran Bahçeli, piyasa bozucu işlemlere karıştığı değerlendirilen kişiler hakkındaki hukuki sürecin devam ettiğini ifade etti.

Finansal İstikrar Komitesi tarafından finansal sistem ve reel ekonomiye olumsuz yansımaların önüne geçilmesi amacıyla, başta likidite olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Eylül’deki Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalara da dikkat çekti.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fon krizine ilişkin gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü ve benzer sorunların tekrar yaşanmaması için çalışmalar yapıldığını ifade ettiğini aktararak, bugün ekonomi kurumlarıyla gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada da aynı kararlılığın vurgulandığını kaydetti.

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"İKİ HUSUS ÖNE ÇIKMAKTADIR"

Bahçeli açıklamasında, yaşanan gelişmeler karşısında iki hususun öne çıktığını belirterek, "Birincisi finansal piyasaların istikrarının devamı, ikincisi ise piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hukuk önünde hesap sorulmasıdır" ifadelerini kullandı.

Özellikle küçük yatırımcıların benzer durumlarla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, yapılan açıklamaların da bu çerçevede olduğunu belirtti.

Türkiye’nin ekonomide, diplomaside, siyasette ve "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda ilerleme kaydettiğini savunan Bahçeli, bu süreçte Türkiye’nin huzurunu hedef alan girişimlerin bulunduğunu ileri sürdü.

"EKONOMİK İSTİKRARI SABOTE ETME ÇABALARI GÖZDEN KAÇMAMAKTADIR"

Türkiye ekonomisine güvenin arttığı bir iklimin sabote edilmeye çalışıldığını ve yaşanan gelişmelerin hükümete, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik bir yıpratma kampanyasına dönüştürülmek istendiğini öne süren Bahçeli, söz konusu girişimlerin gözden kaçmadığını ifade etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 81’inci Genel Kurulu’ndaki konuşmasının ardından ve AK Parti tarafından cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasıyla birlikte saldırı sürecinin hızlandığını belirtti.

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Belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları üzerinden de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, fon piyasasındaki gelişmelerin sürekli gündemde tutulmasının "Cumhur İttifakı’na yönelik açık bir saldırı girişimi" olduğunu kaydetti.

"SORUMLULAR HUKUK ÖNÜNDE HESABINI VERMELİ"

Hukuksuzluğa tevessül eden ve kamu malına el uzatan kişi veya kişilerin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız" dedi.

Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme oluşturmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

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"Bu olayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na yönelik bir saldırıya ve iftiraya dönüşmesi önlenmelidir. Defaatle söylediğimiz gibi siyasette aklanma ve arınma sağlanmalı, kimse töhmet altında kalmamalı, diğer yandan da sorumlular hukuk önünde hesabını vermelidir."

Bahçeli, MHP’nin milletin hak ve hukukunu korumaya kararlı olduğunu belirterek, "Milletimiz emin olsun, ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başındadır ve endişeye de gerek bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.