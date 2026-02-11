MHP Lideri Bahçeli'den CNN Türk'e 'Meclis'te kavga' açıklaması: CHP neyin korkusunu yaşıyor?

Haberin Devamı

TBMM Genel Kurulu’nda, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin etmek için kürsüye geldiği sırada CHP grubu kürsüye yürüdü. CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı.

TBMM'de yaşanan olaylara ilişkin CNN Türk'te Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına özel açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "CHP neyin korkusunu yaşıyor?" ifadelerini kullanarak şunları söyledi:



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararının ardından bugün yemin ederek görevine başlayan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'e yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sergilediği haksız ve yakışıksız tutum malum olmuştur.

Aynı zamanda da çok yönlü olarak sorgulanmaya muhtaç bir hali yansıtmıştır. Sayın Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı görevine atanmadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütmekteydi. Görev süresi boyunca da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmak üzere çok sayıda belediyeyi ilgilendiren yolsuzluk iddialarını soruşturan isimdi. Bu görevde bulunuyorken CHP'nin yasal olarak kendisine soru sorma ve dolayısıyla cevap alma hakkı bulunmuyordu. Sayın Akın Gürlek, yemin ederek görevine başladıktan hemen sonra ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasa ve meclis iç tüzüğü hükümleri gereğince kendisine soru sorma ve cevap bekleme hakkı doğmuştur. Hatta bu esnada CHP grubunun kendi fikirlerini de meclise açıkça paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmelerine de imkan tanınmıştır. Ne var ki CHP grubu bu hakkı ve usulü kullanmayıp mecliste şiddete varan ve asla gazi meclisimizin saygınlığıyla bağdaşmayan bir tutum takınarak yakışıksız eylemlerle şiddete başvurmuştur.

CHP'nin asıl derdi yolsuzluk iddialarının açıklığa kavuşması ve kamuoyunun her yönüyle aydınlatılmasıysa neden buna fırsat tanıyan bir yolu tercih etmeyerek adeta telaş ve endişeyle bu kavgayı seçmiştir? CHP neyin korkusunu yaşamakta, hangi hakikatlerin gün yüzüne çıkmasını engellemekte ve nelerin üzerini örtme uğraşındadır?