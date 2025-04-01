MHP lideri Bahçeli'den CHP'nin sokak çağrılarına sert tepki

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesinde yayımlanan yazısında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sokak çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türk siyasetinde samimiyet ve dürüstlük tercih değil zorunluluktur" diyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Zira Anayasa ve kanunlar bunu vazetmekte, siyasetin doğası kucaklayıcı bir üslubu gerekli kılmaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüttüğü siyaset ise çatışmadan beslenen, halka tepeden bakan, onu ıslah etmeye çalışan, millî iradeyi yok sayan seçkinci bir anlayıştır" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şunları ifade etti:



"Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin başlattığı, bazı televizyon kanallarının kadrolu yorumcuları tarafından da desteklenen, büyük bir şuursuzluk ve tahammülsüzlük örneği olan sokak çağrıları, Türkiye’nin çok tehlikeli bir sürece sokulmaya çalışıldığına işaret etmektedir.

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Bu çağrı toplumsal huzuru tehdit eden sonuçlar doğurabilecek niteliktedir ve bu yönüyle kamu düzenini bozmaya dönüktür.

Demokrasi ve özgürlüklerin kullanılması adına yapıldığı ileri sürülse de demokrasi dışı arayışların tezahürüdür ve asla samimi ve masum değildir.