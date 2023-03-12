MHP lideri Bahçeli’den AYM’nin HDP kararına tepki

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Bahçeli, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında özetle şunları kaydetti:

GARABET VE GAFİLLİK

“Anayasa Mahkemesi’nin, HDP ile ilgili aldığı karar iflah olmaz bir garabet ve gafilliktir. Maalesef Anayasa Mahkemesi, HDP’nin Hazine yardımı alması yönünde oyçokluğuyla karar almış ve yine safını belli etmiştir. Bu karara oy veren mahkeme üyeleri vicdanlarının sesini değil ihanetin sözünü dinlemiş ve buna kulak vermişlerdir. HDP’nin yapacağı sözlü savunmanın 11 Nisan’a ertelenmesi de kararlaştırılmıştır. Anayasa Mahkemesi HDP’nin seçimlere girmesini kolaylaştırmış, açıktan tarafını belli etmiş, güvenirliğine bir kez daha kendi eliyle darbe vurmuştur. Şayet HDP, zillet ittifakında yer almayıp kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı planlıyorsa, tavsiyem odur ki, Anayasa Mahkemesi Başkanı arayıp da bulamayacakları özelliklere sahiptir. ”