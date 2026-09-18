×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MHP lideri Bahçeli'den Ahilik Haftası kutlaması

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#MHP#Ahilik
MHP lideri Bahçeliden Ahilik Haftası kutlaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 12:39

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, paylaştığı mesajla Ahilik Haftasını kutladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Devlet Bahçeli, mesajında "Ahilik kültürünün temel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını temenni ediyor; tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftasını gönülden kutluyor, sağlık, huzur ve bereket diliyorum." dedi.

 AHİLİK NEDİR?

Ahilik; 13. yüzyılda Anadolu’da ortaya çıkan, esnaf ve zanaatkârları ahlaki, mesleki ve sosyal ilkeler etrafında birleştiren köklü bir sosyo-ekonomik örgütlenme modelidir. Ahi Evran tarafından kurulan bu sistem, ticaret hayatında dürüstlüğü ve kaliteyi esas alırken toplumsal dayanışmayı kurumsallaştırmasıyla biliniyor.

MHP lideri Bahçeliden Ahilik Haftası kutlaması

Ahiliğin kurucusu Ahi Evran'ın heykeli

Haberin Devamı

Sistemin öne çıkan temel unsurları

Ahlak ve ticaret birlikteliği: Üretimde kalite, fiyatta adalet ve müşteri memnuniyeti esas alınır. Hileli mal üreten veya fahiş fiyat uygulayan esnafa meslekten men edilmeye kadar varan yaptırımlar uygulanır.

Usta-çırak hiyerarşisi: Mesleki eğitim disiplinli bir hiyerarşi içinde yürütülür. Mesleğin inceliklerini öğrenen çıraklar, kalfalık ve ustalık törenleriyle (peştemal kuşanma) bağımsız iş yeri açma hakkı kazanır.

Sosyal dayanışma ve sandık sistemi: Üyelerin yardımlaşması için ortak fonlar kurulur; hasta, ihtiyaç sahibi ya da sermaye sıkıntısı çeken esnafa finansal ve manevi destek sağlanır.

Güvenlik ve idari işlev: Ahilik, sadece ticari bir yapı olmanın ötesinde, ihtiyaç duyulan dönemlerde bulundukları bölgelerin kamu düzenine ve savunmasına da katkı sunan bir sivil toplum gücü olarak işlev görür.

Geleneksel kökleri Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine uzanan bu yapı, günümüzdeki esnaf odaları, ticaret birlikleri ve mesleki standart kuruluşlarının tarihsel temeli olarak kabul ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#MHP#Ahilik

BAKMADAN GEÇME!